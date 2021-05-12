تكنولوجيا: Battlefield 6 تتوفر قريباً للإصدارات القديمة من منصات الألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد موقع Eurogamer على تصريحات جاءت من رئيسي EA أندرو ويلسون أشير فيها إلى أن لعبة Battlefield 6 ستتوفر قريباً على منصات الألعاب، على أن تتوفر على المنصات الحالية وأيضاً منصات الألعاب الجديدة من PS5 وXbox Series X.

تنطلق لعبة Battlefield 6 قريباً إلى منصات الألعاب، إلا أن اللعبة لن تقتصر على المنصات الجديدة فقط، كما أكدت الشركة على أن اللعبة تأتي بتحسينات في الذكاء الإصطناعي، مع طبيعة بتفاصيل غامرة.

نشرت EA وDICE إعلان تشويقي للعبة Battlefield القادمة أكدت من خلاله على إطلاق اللعبة خلال شهر يونيو، إلا أن التوقعات تشير إلى أن اللعبة تقدم في حدث EA Play Live الإفتراضي في 22 من يوليو.

وتشير التوقعات إلى أن قرار الشركة بإطلاق Battlefield 6 على الإصدارات القديمة من منصات الألعاب يعود إلى عدم إنتشار منصات الألعاب الجديدة PS5 و Xbox في نطاق واسع حتى الآن، هذا إلى جانب تراجع إنتاج المنصات الجديدة نتيجة لنقص الإمدادات، ولقد وصلت مبيعات PS5 حتى نهاية شهر مارس إلى 7.8 مليون وحدة فقط.

المصدر

اعلان





