آبل رفضت مليون تطبيق جديد في عام 2020

دبي - يزن راشد - قالت شركة آبل: إنها رفضت ما يقرب من مليون تطبيق تم تقديمها إلى متجر التطبيقات الخاص بها للمرة الأولى في عام 2020.

ويمثل هذا الإعلان أحدث علامة على أن آبل أصبحت أكثر شفافية بشأن كيفية موافقتها على تطبيقات آيفون ورفضها استجابة للتدقيق، بما في ذلك الدعوى القضائية من Epic Games والاهتمام التنظيمي من المشرعين.

وتحاجج آبل أنه من خلال وجود نظام توافق فيه الشركة على كل من 1.8 مليون تطبيق في المتجر وتحديثاتها، والتحقق من التطبيقات مقابل قائمة طويلة من قواعد متجر التطبيقات، يمكن أن تحافظ على مستخدمي آيفون في مأمن من عمليات الاحتيال والبرامج الضارة وتجربة المستخدم المنخفضة الجودة.

وقدمت آبل عددًا من الإحصائيات حول عملية رفض التطبيق في عام 2020:

رفضت ما يقرب من مليون تطبيق تم تقديمها للمرة الأولى.

رفضت ما يقرب من مليون تحديث للتطبيق.

أزالت 48 ألف تطبيق لاستخدامها ميزات مخفية أو غير موثقة.

أزالت 150 ألف تطبيق لأنها تم نسخها من تطبيق آخر.

أزالت 215 ألف تطبيق لأنها جمعت الكثير من بيانات المستخدم أو غيرها من انتهاكات الخصوصية.

أزالت 95 ألف تطبيق بسبب الاحتيال، غالبًا بسبب تغييرها بعد مراجعة آبل لتصبح نوعًا مختلفًا من التطبيقات.

أوقفت 470 ألف حساب من برنامج المطورين بسبب الاحتيال.

وبالإضافة إلى ذلك، قالت آبل: إنها رفضت الشهر الماضي 3.2 ملايين عملية تثبيت للتطبيقات التي تستخدم شهادة مؤسسة، وهي طريقة للتهرب من متجر التطبيقات باستخدام أداة تستخدمها الشركات الكبرى لتثبيت تطبيقات الاستخدام الداخلي عبر أجهزة آيفون.

ويأتي هذا الكشف في الوقت الذي ركزت فيه قضية مكافحة الاحتكار لشركة Epic Games ضد آبل على إخفاقات متجر آب ستور App Store.

وتسعى Epic Games إلى إجبار آبل على السماح لها بتقديم متجر التطبيقات الخاص بها لأجهزة آيفون وتجاوز عمولة آبل لعمليات الشراء داخل التطبيق.

وحاجج محامو Epic Games بأن متجر آب ستور يعيق صانعي البرامج المتنافسين وأن قواعد آبل يتم تطبيقها بشكل غير متساو على مطورين مختلفين.

وقالت آبل في المحكمة: إنها استخدمت مزيجًا من 500 مراجع بشري وفحوصات آلية لمراجعة ما يقرب من 5 ملايين تطبيق سنويًا، بما في ذلك التحديثات، بين عامي 2017 و 2019، مع معدلات رفض تتراوح من 33 إلى 36 في المئة.

وحاجج موظفو آبل في المحكمة بأن عدد الأخطاء التي يرتكبونها ضئيل مقارنة بحجم متجر التطبيقات.

ودافعت آبل عن متجر آب ستور App Store باعتباره جزءًا أساسيًا وغير قابل للتجزئة من أعمالها، قائلة: إنه الطريقة الوحيدة للمستهلكين لتثبيت البرامج عبر آيفون.

وقال أحد محامي الشركة في الأسبوع الماضي: إن السماح للمستخدمين بتثبيت البرامج من خارج متجر التطبيقات، كما يفعل أندرويد، من شأنه أن يوجد مخاطر أمنية وإن آبل لا تريد أن تكون أندرويد.

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