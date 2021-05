مايكروسوفت تسهل شراء منصات اكس بوكس

دبي - يزن راشد - Today we're introducing the Console Purchase Pilot, allowing US #XboxInsiders on Xbox One to register for a chance to reserve an Xbox Series X|S console. Check the Xbox Insider Hub on Xbox One for details. Limited space is available and not all who register will be selected. pic.twitter.com/MBkQmbSDWc — Xbox Insider (@xboxinsider) May 11, 2021 شركة مايكروسوفت برنامج Console Purchase Pilot الجديد الذي يتيح لأعضاء برنامج اكس بوكس إنسايدر Xbox Insider المحددين فرصة التسجيل لحجز منصات الألعاب الجديدة Xbox Series X أو Xbox Series S مباشرةً من الشركة من خلال منصات اكس بوكس ون Xbox One الحالية الخاصة بهم.

ويتم طرح البرنامج الجديد في الوقت الحالي في الولايات المتحدة فقط، وحتى إذا أتيحت لك فرصة التسجيل، فهذا لا يعني أنه قد يتم اختيارك فعليًا لشراء واحدة من المنصات المطلوبة بشدة.

ويتعين على العملاء أيضًا استخدام تطبيق Xbox Insider Hub عبر منصة اكس بوكس ون Xbox One للاشتراك في برنامج Console Purchase Pilot وشراء المنصة نفسها، ولن تتمكن من إجراء المعاملة عبر جهاز الحاسب أو متصفح الويب أو Xbox 360 أو Xbox Series X أو Xbox Series S.

ويعني هذا أن البرنامج يستهدف عن قصد محبي منصات اكس بوكس الذين يمتلكون منصة اكس بوكس ون Xbox One ويتطلعون إلى الترقية، ويمكن أن يساعد ذلك في تقليل المتاجرين.

وتم طرح برنامج اكس بوكس إنسايدر Xbox Insider في عام 2016، وهو يتيح لعشاق اكس بوكس تقديم ملاحظات مباشرة إلى شركة مايكروسوفت واختبار تحديثات البرامج المستقبلية وميزاتها قبل طرحها للعامة على نطاق أوسع.

ومع توقع صعوبة العثور على منصات الجيل التالي لشهور مقبلة، فقد قالت مايكروسوفت في آخر تحديث لها: إنها تتوقع أن يصعب شراء أجهزة اكس بوكس الجديدة حتى شهر يونيو على الأقل.

ويبدو أن هذا التأخير هو ما دفع عملاقة البرمجيات إلى اختبار طرق جديدة لبيع المنصات مباشرةً إلى المعجبين.

كما من الواضح أن البرنامج يحاول مكافحة سوق إعادة البيع منصات الجيل التالي، الذي كان يزدهر وسط نقص في الرقاقات بسبب جائحة فيروس كورونا العالمية.

وأدى ذلك إلى إبطاء طرح أجهزة Xbox Series X و Xbox Series S من مايكروسوفت، و PS5 من شركة سوني، التي ظهرت جميعها منذ نحو ستة أشهر.

