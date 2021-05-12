شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: التفاؤل حول نمو التمويل اللامركزى يدعم عملة الإيثريوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلة استثنائية تخوضها عملة الإيثريوم المشفرة خلال العام الحالي بعد أن تخطت حاجز 4 آلاف دولار خلال شهر مايو لتخطف الأضواء من عملة البتكوين، حيث تعتبر الإيثر ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بنحو 450 مليار دولار لتستهل هذا العام بارتفاعات بنسبة 430% بدعم من استمرار التفاؤل بشأن مزيد من النمو في التمويل اللامركزي أو "DeFi" لتستمر في جذب الانتباه حول مدى استمراريتها ومنافستها للعملات الأخرى وفقا لما نقلته CNBC.

الدعم الذى حظيت به العملة يأتي أيضا من النشاط الكبير الذي شهده قطاع NFTs مع تسجيله ارتفعات بمبيعات الرموز غير القابلة للاستبدال إلى أكثر من 2 مليار دولار في الربع الأول بأكثر من 20 ضعف حجم الربع الأول وفقًا لتقرير صادر عن NonFungible.com.

عملة الإيثريوم وبعد الاهتمام الكبير مؤخرا فقد رفعت العملة حصتها من القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة من 11% في بداية العام إلى 19% في حين تراجعت حصة البتكوين العملة الأشهر والأكبر في سوق العملات المشفرة من 70% إلى 44% في حين يرى محللو JP Morgan إن التباين المستمر في السعر بالنسبة لنشاط الشبكة يثير تساؤلات حول تقييمها.