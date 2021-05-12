تكنولوجيا: تحديث تطبيق NVIDIA Broadcast يجلب ميزة إزالة الصدى والضوضاء من بث الفيديو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة NVIDIA تحديث جديد لتطبيق Broadcast يأتي بمميزات جديدة لدعم المستحدمين في إلغاء أصوات الحيوانات أو الضوضاء في الخلفية.

ينطلق تحديث Broadcast 1.2 لدعم المستخدمين بمميزات جديدة، حيث تقدم NVIDIA هذا الإصدار بميزة إزالة الصدى، وأصوات الحيوانات في الخلفية، أو الضوضاء التي تظهر في بث الفيديو.

ولقد طورت NVIDIA تطبيق Broadcast لدعم المستخدمين بمجموعة من الأدوات التي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي، والتي تدعم تعزيز تجربة البث المباشر لتظهر بشكل إحترافي أكثر.

أيضاً يدعم تطبيق Broadcast مستخدمي أجهزة الحاسب المميزة بسلسلة كرت الشاشة RTX الفرصة لإزالة الضوضاء الخلفية، وإستبدال خلفية كاميرة webcam بصورة من الألعاب أو صورة أخرى.

كما تقدم إنفيديا المميزات الجديدة في تحديث تطبيق Broadcast 1.2، مع تحسينات للمميزات الرئيسية، حيث تقدم ميزة “Room Echo Removal” لإزالة صدى الأصوات عند البث، كما تقدم الشركة ميزة “Video Noise Removal ” التي تدعم إزالة التشويش من الفيديو، لمعالجة بث الفيديو المميز بجودة عرض أقل مثل الإضاءة المنخفضة، أيضاً قامت NVIDIA بإضافة تحسينات لآداة إزالة الضوضاء لتدعم فصل الصوتيات عن أصوات الحيوانات الأليفة في الخلفية.

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