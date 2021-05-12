شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه الحوسبة السحابية؟.. دليلك لمعرفة تفاصيل هذه التقنية المدعمة لتطبيقاتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مفهوم الحوسبة السحابية "cloud computing" جديد على الكثيرين، ولكنه مهم جدا في عالم التكنولوجيا، فإن الحوسبة السحابية هي تقديم خدمات الحوسبة "حسب الطلب" سواء كانت تخزين أو برامج أو قوة معالجة أو موارد أخرى عبر الإنترنت.

وعلى الرغم من أن الحوسبة السحابية ليست ابتكارًا جديدًا، إلا أنها أصبحت ذات أهمية متزايدة للتطبيقات الأكثر شيوعًا اليوم، وفقا لما ذكره موقع "business insider".





أنواع الحوسبة السحابية

يخفي مصطلح "الحوسبة السحابية" الكثير من التعقيد، ويحجب الاسم حقيقة وجود عدة أنواع مختلفة من هياكل الحوسبة السحابية وهم:

• السحابة العامة: ربما يكون النوع الأكثر شيوعًا لبنية الحوسبة السحابية، وهو مملوك ومدار من جانب طرف ثالث، ويجعل موارده متاحة للعملاء، بشكل عام على أساس الاشتراك.

كما أن كل خدمة سحابية تجارية شائعة تعرفها، من Dropbox إلى Microsoft Azure، موجودة على السحابة العامة.

• السحابة الخاصة: الاختلاف الوحيد بين السحابة العامة والخاصة هو من يمتلكها ويقوم بتشغيلها، فعادةً ما تكون السحابة الخاصة مملوكة لشركة أو مؤسسة واحدة ويتم استخدامها حصريًا من قبل هذا الكيان، كما أنها شبكة خاصة تحتفظ بجميع مواردها للأعمال التجارية، ولكن لا يزال من الممكن الوصول إليها عن بُعد بدلاً من مراكز البيانات الموجودة في الموقع.

• السحابة المختلطة: تجمع السحابة المختلطة بين السحابة العامة والخاصة بطريقة يمكن أن تتدفق البيانات والبرامج والموارد الأخرى بينها بسلاسة، ويسمح بمزيد من المرونة بشكل عام عن طريق السماح للسحابة العامة بتلبية أوجه القصور في متطلبات الحوسبة عندما تكون السحابة الخاصة مشبعة بالكامل.