شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Alibaba Health تخطط للاكتتاب العام الأولى بقيمة 500 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة LinkDoc Technology ، وهي شركة بيانات طبية مقرها بكين، لطرح عام أولي يمكن أن يجمع حوالي 500 مليون دولار في أقرب وقت هذا العام، حسبما قال أشخاص على دراية بالموضوع.

قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إن الشركة الصينية تعمل مع Bank of America Corp، وChina International Capital Corp، وMorgan Stanley بشأن البيع المقترح للأسهم، قال الأشخاص إن LinkDoc لا تزال تدرس الأماكن المحتملة للاكتتاب العام الأولي بما في ذلك هونج كونج وفقا لما نقلته بلومبرج.

المداولات جارية وقد يتغير حجم جمع التبرعات وتوقيتها، وفقًا للناس، ولم يتمكن ممثل LinkDoc من التعليق على الفور، ورفض ممثلو بنك أوف أمريكا وسي آي سي سي ومورجان ستانلي التعليق.

ويُظهر موقع LinkDoc، الذي تأسس في عام 2014، خدمات رعاية صحية تركز على السرطان مبنية على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، ومن بين مستثمريها شركة Alibaba Health Information Technology Ltd، وفقًا لتقرير صحيفة China Daily، بالإضافة إلى Ally Bridge Group و CBC Capital.

وجمعت شركة Yidu Tech، التي تدير أيضًا منصة بيانات طبية باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، 610 ملايين دولار في طرح عام أولي في هونج كونج في يناير، وقفز سعر سهمها بنحو 43٪ منذ الإدراج.