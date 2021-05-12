شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت: نعمل على إصلاح مشكلة فنية فى Outlook والان مع تفاصيل الخبر
وقال عملاق الكمبيوتر فى تغريدة إنه يعمل الآن على إصلاح الأمر وسيحتاج المستخدمون إلى إعادة تشغيل Outlook لتطبيق الإصلاح بعد استلامه"، وأضاف في رسالة على صفحة حالة الخدمة الخاصة به "في بعض الظروف قد يحتاج المستخدمون إلى إعادة تشغيل مرة ثانية حتى تدخل التغييرات حيز التنفيذ".
وبدأت المشكلة التي تؤثر على المستخدمين على مستوى العالم فى وقت سابق بالتوازى مع طرح تحديث Microsoft 365.
ونشر أحد المستخدمين المقيمين في ماساتشوستس مقطع فيديو على Twitter يعرض بالضبط ما يحدث، فيما عبر آخرون بمنصات وسائل التواصل الاجتماعي عن انزعاجهم من هذه المشكلة مع قلق البعض بشأن كيفية تأثيرها على جداول عملهم، وقامت Microsoft بالتغريد لتقول إنها على الطريق الصحيح لإصلاح المشكلة في الساعات القليلة القادمة.