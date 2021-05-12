شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت: نعمل على إصلاح مشكلة فنية فى Outlook والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت Microsoft أن Outlook لسطح المكتب و Microsoft 365 يواجهان مشكلة حيث يختفي نص البريد الإلكتروني من الشاشة أثناء كتابته، وكانت هناك العديد من التقارير عن مستخدمي Outlook الذين يتلقون رسائل بريد إلكتروني بدون نص في مساحة الرسائل وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

وقال عملاق الكمبيوتر فى تغريدة إنه يعمل الآن على إصلاح الأمر وسيحتاج المستخدمون إلى إعادة تشغيل Outlook لتطبيق الإصلاح بعد استلامه"، وأضاف في رسالة على صفحة حالة الخدمة الخاصة به "في بعض الظروف قد يحتاج المستخدمون إلى إعادة تشغيل مرة ثانية حتى تدخل التغييرات حيز التنفيذ".

قال أيضًا إن Outlook للويب والمحمول لم يتأثر، مما يشير إلى كلا الخيارين كحل بديل حتى يتم طرح الإصلاح، ومع ذلك فقد عارض بعض المستخدمين ادعاء Microsoft بأن النظام يعمل بشكل جيد لمستخدمي الويب، على الرغم من أنه يبدو أن متصفح Chrome من Google قد يوفر فرصة أفضل للنجاح من بديل Microsoft Edge.

وبدأت المشكلة التي تؤثر على المستخدمين على مستوى العالم فى وقت سابق بالتوازى مع طرح تحديث Microsoft 365.

ونشر أحد المستخدمين المقيمين في ماساتشوستس مقطع فيديو على Twitter يعرض بالضبط ما يحدث، فيما عبر آخرون بمنصات وسائل التواصل الاجتماعي عن انزعاجهم من هذه المشكلة مع قلق البعض بشأن كيفية تأثيرها على جداول عملهم، وقامت Microsoft بالتغريد لتقول إنها على الطريق الصحيح لإصلاح المشكلة في الساعات القليلة القادمة.