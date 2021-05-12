شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تبرم اتفاقية تسمح بإقامة أول طاقم خاص بمحطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وكشفت أكسيوم ومقرها تكساس بالفعل عن هويات المواطنين الثلاثة الذين سيشاركون في مهمة Ax-1 ، والتي من المقرر إجراؤها في يناير 2022 وفقا لما نقله موقع digitartlends.

وسيبدأ المستثمر الكندي مارك باثي ورجل الأعمال الأمريكي لاري كونور، والطيار السابق في سلاح الجو الإسرائيلي إيتان ستيبجنبًا ورائد الفضاء السابق في ناسا مايكل لوبيز أليجريا، قريبًا تدريبًا مكثفًا قبل رحلتهم الخاصة.

قال مايكل سوفريديني، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أكسيوم، "إن أول طاقم خاص يزور محطة الفضاء الدولية يمثل لحظة فاصلة في توسع البشرية خارج الكوكب، ويسعدنا أن نتشارك مع وكالة ناسا في تحقيق ذلك".

وفي حديثه في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع، طابق فيل مكاليستر، مدير تطوير الرحلات الفضائية التجارية في وكالة ناسا، عظمة تعليقات سوفريديني، قائلاً إن المهمة القادمة تمثل "نهضة في رحلات الفضاء البشرية الأمريكية".

وقام كل عضو في مهمة Ax-1 بتخفيض مبلغ 55 مليون دولار للتجربة، مع تخصيص معظم الأموال لإطلاق مزود SpaceX، والباقي إلى وكالة ناسا للإقامة في محطة الفضاء الدولية.

وخلال الرحلة الفضائية، سيعمل رواد الفضاء الخاصون على أبحاثهم ومشاريعهم الخيرية، مع توقع ظهور الأنشطة المتعلقة بالصحة بشكل كبير.

وقالت ناسا إن توفير الفرص للمواطنين العاديين للتوجه إلى الفضاء يمنح الوكالة فرصة لتنمية اقتصاد تجاري في مدار أرضي منخفض.

يبدو أن المهمات الخاصة تثير الكثير من الاهتمام أيضًا، مع أنجيلا هارت أحد مسئولي مركز جونسون للفضاء التابع لناسا، مما يشير إلى أن محطة الفضاء الدولية قد لا تكون قادرة على استضافة جميع رواد الفضاء المتمرسين.

وقال هارت في المؤتمر الصحفي: "نشهد اهتمامًا كبيرًا ببعثات رواد الفضاء الخاصة"، مضيفًا: "في هذه المرحلة يتجاوز الطلب ما نعتقد".