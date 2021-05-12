تكنولوجيا: وحدة DualSense تدعم الآن العمل مع أجهزة ابل لدعم اللعب عن بعد على منصة PS5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدعم وحدات DualSense الآن تشغيل ألعاب PS5 على أجهزة ابل، وذلك عبر تثبيت الإصدار الأخير من تطبيق PS Remote Play على منصة iOS.

تقدم سوني الآن لمستخدمي هواتف الأيفون بنظام iOS14.5 أو أجهزة الآيباد بنظام iPadOS 14.5 ميزة اللعب عن بعد بإستخدام وحدات التحكم DualSense كبديل لإستخدام الإصدارات القديمة من وحدات التحكم DualShock لتشغيل الألعاب، إلا أنه مع إستخدام DualSense لن يحصل المستخدم على تجربة متكاملة في اللعب عن بعد.

ومن المقرر أن يتاح لمستخدمي PS5 تشغيل الألعاب بدعم من المشغلات التكيفية على أجهزة iOS، إلا أن إستخدام اللمس في الألعاب قد يأتي بتجربة عشوائية، حيث لا تدعم بعض الألعاب مثل Control اللمس المتقدم في الألعاب، لذا قد يؤدي غياب بعض ردود الفعل اللمسية تجربة أقل متعة في الألعاب.

كما أشار تقرير Verge إلى أن الميكروفونات المدمجة في DualSense، مع مدخل السماعات، والمكبرات الصوتية لن تدعم العمل مع تجربة اللعب عن بعد.

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