تكنولوجيا: HTC تطلق نظارة الواقع الإفتراضي HTC Vive Pro 2 في حدث Vivecon 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق حدث Vivecon 2021 مؤخراً بإعلان HTC عن نظارة الواقع الإفتراضي HTC Vive Pro 2 التي تنطلق بدقة عرض 5K تقريباً، والتي تدعم الإتصال بأجهزة الحاسب، أيضاً كشفت الشركة عن نظارة HTC Vive Focus 3 التي تتميز بتصميم مستقل.

نظارة HTC Vive Pro 2

تعد نظارة HTC Vive Pro 2 أحدث إصدار من الشركة، والتي تنطلق بتركيز خاص على إضافة تحسينات في التجربة المرئية كبديل لتغيير التصميم الخارجي.

ولقد طورت النظارة بالتعاون بين HMD وAMD وأيضاً Nvidia لدعم تدفق العرض في النظارة DSC والتي تستخدم للمرة الأولى في Vive Pro 2 وتدعم عدم فقدان البيانات عالية الدقة.

كما تتميز نظارة Vive Pro 2 بتبديل سريع للشاشات ثنائية البكسل RGB، حيث تتميز النظارة بدقة عرض 4898 في 2448 بيكسل، مع معدل تحديث سريع 120 Hz لخفض الضبابية الناتجة عن الحركة.

ومن المقرر أن يعمل DSC على رفع إشارة النطاق الترددي للبقاء في قيود DisplayPort 1.2، كما تتيح لمحول HTC Vive اللاسلكي دعم نقل إشارة التردد المرتفع لنظارة Vive Pro 2.

كما تأتي نظارة Vive Pro 2 بنفس ملامح تصميم الإصدار الاصلي من نظارة الواقع الإفتراضي Vive Pro، كما يتضمن الإصدار الجديد حزام للرأس، مع سماعات قابلة للتعديل، كما تتميز السماعة بصوت مكاني 3D، وتدعم معايير Hi-res في المكبرات الصوتية.

أيضاً تتوافق نظارة HTC Vive Pro 2 في العمل مع ملحقات SteamVR و Vive Pro التي تشمل Vive Trackers، وVive Facial Tracker ،وأيضاً وحدة التحكم Valve Index، كما يتضمن الإصدار الجديد تغييرات هامة في العدسات والشاشات.

وتشير HTC إلى أن نظارة HTC Vive Pro 2 تحتاج إلى كرت شاشة Nvidia GeForce RTX في أجهزة الحاسب أو من سلسلة AMD Radeon 5000 لدعم إمكانيات Vive Pro 2، ويمكن ضبط النظارة للعمل بمعدل تحديث 90 Hz، ايضاً قامت HTC بتوسيع مجال الرؤية من 110 إلى 120 درجة.

كما تأتي النظارة بتحسين في FOV والذي يعمل على إغلاق الفجوة بين Vive Pro و Valve Index والذي يدعم التعديل إلى 130 درجة، أيضاً طورت HTC عدسات ثنائية لإضافة تحسينات في FOV مع تمكين الشاشة بالقرب من العدسات، ومن المقرر أن تنطلق نظارة HTC Vive Pro 2 بسعر 749 دولار أو 739 يورو، على أن تتوفر للطلب المسبق اليوم ويبدأ الشحن في نهاية الشهر الجاري.

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