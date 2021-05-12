تكنولوجيا: تقرير يؤكد خسارة سامسونج جزء من حصتها في سوق أشباه الموصلات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير نشر من Nikkei Asia مؤخراً عن تراجع حصة العملاق الكوري في سوق اشباه الموصلات لصالح شركة TSMC التايوانية.

تفوقت شركة TSMC التايوانية على سامسونج في الأسواق بعد أن نجحت في تطوير وإنتاج الرقاقات المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر، لذا فقدت سامسونج جزء من حصتها السوقية لصالح TSMC، وذلك نتيجة لفشل سامسونج في تأمين المعدات الخاصة بإنتاج أشباه الموصلات من ASML.

ولقد قامت شركة ASML بشحن 100 وحدة من معدات EUV في جميع أنحاء العالم، ولقد إستطاعت TSMC أن تحصل على 70% من المعدات اللازمة لإنتاج أشباه الموصلات قبل سامسونج.

ويعود السبب إلى الخسائر التي لحقت بسامسونج إلى إغلاق مشأة Austin الصناعية، ومن ثم منشأة تكساس نتيجة لإنقطاع الكهرباء، حيث إستأنفت المنشأة الصناعية عملها في شهر أبريل، حيث أدى هذا الإغلاق إلى خسائر بقيمة 270 مليون دولار.

ولقد أثر هذا الإغلاق على أرباح سامسونج في الربع الأول من 2021، حيث تراجعت أرباح سامسونج في قسم أشباه الموصلات، بالرغم من إرتفاع المبيعات السنوية بنسبة 8%، إلا أن الأرباح التشغيلية انخفضت بنسبة 16%، من جانب أخر إستحوذت TSMC على حصة سوقية بنسبة 56%.

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