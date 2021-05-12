خطر يهدد 40% من مستخدمي أندرويد و'سامسونغ' تحذر!

وقالت صحيفة "ديلي إكسبريس"، حذرت "سامسونغ" مستخدميها من ثغرة أمنية تضرب هواتف أندرويد، كما وجهت مستخدميها لضرورة تثبيت تحديث طارئ، للوقاية من هذه الثغرة.

وأضافت الصحيفة، إنه يجب على جميع مستخدمي غالاكسي تثبيت آخر تحديث على هواتفهم منعا لاختراق وتلف هواتفهم من تلك الثغرة الخطيرة.



يشار إلى أن تلك الثغرة الأمنية الخطيرة تضرب عشرات الملايين من هواتف أندرويد، أي ما يمثل نسبة حوالي 40% منها، والتي تستخدم معالجات شركة Qualcomm كوالكوم الأمريكية، وتعمل بها هواتف غالاكسي.