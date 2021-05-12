شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حيلة بسيطة تتيح لك فتح أكثر من حساب "واتس آب" على جهاز واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلجأ العديد من المستخدمين لتطبيق واتس آب للاستفادة من نسخة الويب من الخدمة، طالما أنهم يستخدمون جهاز كمبيوتر، خاصة وأن الأمر يكون أبسط فى الاستخدام، لكن ربما تواجه البعض مشكلة تتعلق بعدم تمكنهم من تشغيل أكثر من حساب على جهاز واحد، خاصة إذا كان المستخدم يمتلك حساب خاص وآخر للعمل وهكذا، وفيما يلى نعرض كيف يمكن فتح أكثر من حساب واتس آب على جهاز واحد.

- افتح حسابك على إصدار الويب بصورة عادية، باستخدام رمز الاستجابة السريعة.

- افتح نافذة التصفح المتخفى على نفس المتصفح/ أو يمكن فتح متصفح آخر مثبت على الجهاز مختلف عن المتصفح الاول.

- افتح منصة واتس آب ويب.

- استخدم الحساب الثانى الذى تود تشغيله وافتحه.

على جانب آخر، قالت WhatsApp إنها لن تحذف حسابات المستخدمين أو تلغي عمليات التنشيط، حال عدم قبول سياسة الخصوصية التي سيتم طرحها في 15 مايو.

وقدم تطبيق الدردشة المملوك لـ Facebook في الأصل سياسة الخصوصية المحدثة في يناير من خلال نافذة منبثقة للمستخدمين.

ومع ذلك، بعد رد فعل كبير من المستخدمين، قررت بدء التشغيل حتى 8 فبراير ثم التأجيل إلى 15 مايو وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.