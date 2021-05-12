شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد إطلاق تحديث PUBG Mobile 1.4.. اعرف أبرز مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت لعبة PUBG Mobile على التحديث 1.4، حيث يتطلب التحديث حوالى 660 ميجابايت مساحة تخزين إضافية على نظام أندرويد بينما يكون حجمه أكبر بكثير لنظام iOS، حيث يبلغ حجمه 1.67 جيجابايت، وللعب مع الأصدقاء، يحتاج كل منهم إلى تحديث اللعبة إلى أحدث إصدار 1.4، وإلا فلن يتمكنوا من دعوة بعضهم البعض للمباريات، وتمت مشاركة كل هذا بواسطة أحد أعضاء مجتمع PUBG Mobile على Discord.

وأيضًا، وعدت PUBG Mobile بالكثير من المحتوى الجديد مع التحديث الجديد، فإلى جانب تعاون Godzilla و Kong، والذى يبدو أنه أكبر جاذبية للتحديث، ستضيف لعبة battle royale أيضًا Titanic Dynamic Duo وأسلحة Cheer Park الجديدة وأنماط اللعب الجديدة وخرائط Arena الجديدة إلى اللعبة.

وفى الوقت نفسه، تأتى PUBG Mobile أخيرًا إلى الهند باسم جديد: Battlegrounds Mobile India، وفى حين أن مطور ألعاب الفيديو الكورى الجنوبى Krafton لم يكشف عن الموعد المحدد للإطلاق، إلا أنه يقول إنه سيتم الإعلان عن لعبة المعركة الملكية قريبًا، وتقول أن اللعبة ستقدم تجربة ألعاب متعددة اللاعبين AAA عالمية المستوى على الهاتف المحمول.