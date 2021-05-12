“واتساب” يعلن موعد وقف خدماته لرافضي القواعد الجديدة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن تطبيق “واتساب” المملوك لشركة “فيسبوك”، عن تطبيق تقييد تدريجي لوظائف التطبيق بما في ذلك الرسائل والمكالمات، لأولئك الذين لن يوافقوا على التحديثات الجديدة للتطبيق بعد 15 أيار.

ففي غضون أسابيع قليلة سيصبح التذكير بالتحديث نهائيا، وستكون وظائف التطبيق محدودة، حتى قبول التحديث، كما وسيختلف التوقيت من مستخدم لآخر، بحسب ما نقل موقع التطبيق، حيث لن يتمكن المستخدمون من الوصول إلى قائمة الدردشة لكنهم سيظلون قادرين على الرد على المكالمات، وفي حال تشغيل الإشعارات فسيتم إرسال الرسائل.

إلا أنه وبعد بضعة أسابيع من محدودية الوظائف، لن يتمكن المستخدمون من تلقي المكالمات والإشعارات الواردة، وسيتوقف التطبيق عن إرسال الرسائل والمكالمات.

وفي كانون الثاني، أعلنت الشركة عن تأجيل تنفيذ الاتفاقية الجديدة من 8 شباط إلى 15 أيار، حتى يتمكن المستخدمون خلال هذه الفترة من قراءة التحديثات وقبولها، وذلك بحسب “سبوتنيك”.