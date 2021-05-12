شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على طريقة تمكين الحظر التلقائى للمكالمات العشوائية على iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر مكالمات البريد العشوائي أمرا مزعجا للمستخدمين، حيث يتلقي البعض علي سبيل المثال اتصالات لتقديم قرض لشراء سيارة، ولحسن الحظ تقدم معظم هواتف اليوم خدمات حظر المكالمات - ما عليك سوى معرفة كيفية تنشيطها وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

في عام 2019 ، أطلقت شركة Apple خدمة حظر المكالمات تلقائيًا من خلال iOS 13، بينما تتوفر الوظيفة على الهاتف، يتعين على شخص ما تقديم قائمة بالمتصلين غير المرغوب فيهم.

لذلك قبل تمكين هذا الإعداد سيتعين عليك تنزيل مانع الرسائل غير المرغوب فيها والاتصال بتطبيقات الهوية مثل TrueCaller أو Nomorobo أو Hiya.

وبمجرد تنزيل أحد هذه التطبيقات، يمكنك تمكين حظر المكالمات غير المرغوب فيها تلقائيًا عن طريق:

اذهب إلى الإعدادات> الهاتف على جهاز iPhone الخاص بك.

قم بالتمرير لأسفل وانقر على Call Blocking & Identification.

قم بتشغيل تبديل التطبيق الذي تريد استخدامه للكشف عن المكالمات غير المرغوب فيها وحظرها.

يعتمد اكتشاف المكالمات غير المرغوب فيها وحظرها على قائمة المتصلين غير المرغوب فيهم المتوفرة مع تطبيق معين، لذلك، قد ترغب في تثبيت تطبيقات متعددة وتمكينها من خلال العملية المذكورة أعلاه لحماية أفضل.

يمكنك أيضًا تغيير أولوية هذه التطبيقات لحظر المكالمات، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام ميزة كتم صوت المتصل غير المعروف لإرسال المكالمات من أرقام غير معروفة إلى البريد الصوتي.

وفي الآونة الأخيرة ، قدمت Samsung أيضًا هذه الوظيفة في بعض هواتفها المتطورة بما في ذلك سلسلة Galaxy Note 20.