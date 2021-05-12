شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية التخلص من رسائل الـ"Spam" على هاتف أيفون أو أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تريد التخلص من رسائل الـ"Spam"، لكونها رسائل نصية غير المرغوب فيها مثل مكالمات التسويق عبر الهاتف، يمكنك القيام بذلك من خلال بعض الطرق التي ستخلصك من ملء صندوق الوارد النصي الخاص بك بهذه الرسائل وإلهائك بإشعارات غير مهمة، وذلك وفقا لما ذكره موقع "business insider".





1. لا ترد على النصوص غير المرغوب فيها

لا ترد على أي من هذه الرسائل إذا وصلت لك، حتى ولو بطلب التوقف عن إرسالها، لأنه يستخدم مرسلو الرسائل غير المرغوب فيها ردك، كإشارة إلى أنك تلقيت رسالتك وتشارك بنشاط في رؤية رسائلك، مما قد يشجعهم على إرسال المزيد من الرسائل إليك، ويمكن أيضًا بيع معلوماتك إلى مرسلي البريد العشوائي الآخرين الذين يبحثون عن أرقام هواتف نشطة تم التحقق منها.





2. قم بالإبلاغ عن مرسلي الرسالة العشوائي إلية مزود الخدمة الخلوية

تتمثل إحدى طرق مواجهة الرسائل غير المرغوب فيها في الإبلاغ عن الرسائل النصية غير المرغوب فيها مباشرةً إلى مزود خدمة الهاتف الخاص بك، يجب أن تتلقى ردًا اعتمادًا على شركة الاتصالات، قد يتضمن طلبًا لإرسال رقم الهاتف الذي يزعجك.



3. تصفية النصوص 3. تصفية النصوص تحتوي معظم الهواتف على إعداد لتصفية الرسائل العشوائية المحتملة تلقائيًا حتى لا تظهر في نفس القائمة مع النصوص المهمة من جهات اتصال معروفة.

ويمكنك على هاتف أيفون القيام بهذه الخطوات: افتح تطبيق "الإعدادات" واضغط على "الرسائل"، وقم بالتمرير لأسفل وتشغيل "تصفية المرسلين المجهولين" عن طريق التمرير السريع على الزر جهة اليمين.

أما على نظام أندرويد، افتح تطبيق المراسلة واضغط على النقاط الثلاث في أعلى اليمين، وفي القائمة المنسدلة، اختر "الإعدادات"، ثم اضغط على "الحماية من الرسائل غير المرغوب فيها"، ثم شغل "تمكين الحماية من البريد العشوائي" عن طريق تمرير الزر جهة اليمين.





4. منع رقم محددإذا تلقيت رسالة عشوائية بشكل متكرر من نفس رقم الهاتف، فيمكنك استخدام تطبيق المراسلة الخاص بك لحظر هذا الرقم، ولا تعتمد على هذه المساعدة في كل موقف، لأن معظم مرسلي البريد العشوائي يمكن أن يظهروا مرة أخرى باستخدام رقم مختلف في كل مرة يتواصلون فيها معك، لذلك قد يكون لحظر الأرقام الفردية تأثير ضئيل.