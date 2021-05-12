شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تتخلص بسهولة من ملفات WhatsApp الكبيرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يشغل WhatsApp مساحة كبيرة على هاتفك مقارنة ببعض الألعاب والتطبيقات ومع ذلك بمرور الوقت، يمكن أن تملأ الملفات المرسلة على تطبيق الدردشة مساحة التخزين الخاصة بك بسرعة كبيرة.

عندما تأخذ نسخة احتياطية من حساب WhatsApp الخاص بك، يتم نسخ جميع هذه الملفات احتياطيًا أيضًا للأسف ولا توجد طريقة لاستبعاد ملفات الوسائط من النسخة الاحتياطية حتى الآن وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

لذلك فإن أفضل طريقة لإدارة التخزين المحلي والسحابة هي التخلص من الملفات الكبيرة التي يتم إعادة توجيهها بشكل متكرر من WhatsApp.

وطرحت الشركة أدوات يدوية لهذا الشهر الماضي على Android ؛ الوظيفة متاحة الآن على iOS أيضًا، إليك كيفية مسح الملفات الكبيرة:

افتح تطبيق WhatsApp على هاتفك.

توجه إلى الإعدادات ثم التخزين والبيانات ثم إدارة التخزين.

اضغط على القسم المسمى الملفات الأكبر من 5 ميجا بايت.

يمكنك تحديد ومسح الملفات التي لا تهمك.