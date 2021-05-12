شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX قد تعيد إطلاق نموذج مركبة المريخ SN15 قريبا بعد نجاح هبوطه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، على تويتر أنه قد يحاول إعادة طيران SN15 قريبًا، لأنها المركبة الفضائية الوحيدة من نماذج مركبة المريخ التي نجت من رحلة تجريبية، فقد يكون النموذج رقم 15 الخاص بالشركة هو أول نموذج أولي مُعاد استخدامه للشركة بهذه الخطوة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أعطى النجاح الأخير SpaceX أول بيانات رحلة كاملة وسمح للفريق بفحص دقيق للتوصيل المادي للصاروخ، تحديدًا كيفية أداء محركات Raptor الضخمة.

ويضع حدث الأسبوع الماضي الشركة المملوكة لماسك على المسار الصحيح للاختبار المداري الأول المقرر لشهر يوليو، والذي سيشهد مغامرة Starship على حافة الفضاء.

هذا أيضًا يجعل ماسك أقرب إلى إعادة استخدام مركبات Starships، وهو جزء أساسي من خطته الطموحة لإرسال مليون إنسان إلى المريخ بحلول عام 2050.

ستقرب الرحلة المدارية الأولى أيضًا SpaceX من الوصول إلى الهدف النهائي المتمثل في إطلاق البشر على متن الصاروخ إلى المريخ.

وتتمثل إحدى المراحل الأولى من هذه الخطة الطموحة في التأكد من أن صواريخ المركبة الفضائية قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل، وقد تكون إعادة تحليق SN15 هي البداية.

كان إيلون ماسك قال من قبل، إنه من أجل وضع مليون إنسان على سطح المريخ بحلول عام 2025، فإن صواريخه المركبة الفضائية ستحتاج إلى القيام بثلاث رحلات جوية يوميًا وما مجموعه 1000 رحلة جوية سنويًا.

ويأتي نجاح الشركة الأخير في أعقاب عدد من رحلات نموذج المركبة الفضائية الفاشلة، حيث انفجرت كل من SN8 و SN9 و SN10 و SN11 على منصة الإطلاق، والشركة مستعدة لطرح SN16 على منصة الإطلاق خلال الأسبوع المقبل.

وأشار ماسك أيضًا إلى أنه ستكون هناك عدة محاولات فاشلة عند إرسال المركبة الفضائية إلى المدار، تمامًا كما كان هناك العديد من المحاولات السابقة التي توقفت بالفعل عن الهبوط.