شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية تغيير خلفية Messenger والرموز التعبيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن Facebook مؤخرًا عن إصلاح شامل لبرنامج Messenger ، والذي يتضمن العديد من العناصر المرئية الجديدة، أحدها هو إضافة سمات جديدة، والتي تغير الخلفية والرموز التعبيرية لكل دردشة من محادثات Messenger الخاصة بك، وإليك كيفية التغيير وفقا لموقع TheNextWeb.

ويحتوي Messenger على عدد قليل من السمات المتاحة للمحادثات، وتغير السمات الخلفية واللون والرموز التعبيرية للتوقيع لمحادثاتك، يجب تغيير موضوع الدردشات الخاصة بك لكل واحدة، ويمكنك العثور على الخيارات من خلال النقر على اسم الشخص (الأشخاص) الذي تدردش معه، ولكن إذا لم تكن راضيًا عن الموضوع الأساسي لمحادثة خاصة، فإن الأمر يستحق بذل جهد إضافي.

للعثور على الخيارات، انقر فوق اسم الشخص أو المجموعة التي ترغب في تخصيصها أعلى المحادثة، هذا سوف يطرح الخيارات، يمكنك القيام بالعديد من الأشياء من هذه القائمة، بما في ذلك تحويل المحادثة إلى سرية، أو لإلقاء نظرة على جميع الصور والمرئيات التي قمت بتبادلها، ولكن في الجزء العلوي من الخيار، سترى خيار المظهر.

وسيظهر لك النقر فوق هذا عددًا من الخيارات المختلفة، من سمة الكبرياء إلى التدرجات اللونية.

إذا حددت موضوعًا، فسيتغير رمزك التعبيري جنبًا إلى جنب معه، ومع ذلك، يمكنك أيضًا تخصيص رمزك التعبيري عن طريق النقر عليه في قائمة الخيارات - وهو موجود أسفل السمات مباشرةً.

وإذا قمت بتغيير المظهر والرموز التعبيرية، فسيتلقى الشخص الآخر (الأشخاص) في المحادثة إشعارًا، لذا لا ينصح بتغيير المظهر والرموز التعبيرية بسرعة أو إرسال عدد من الإشعارات إليهم وستنتهي الدردشة بهذا الشكل.