تكنولوجيا: Honor تؤكد وجود دعم للشحن السريع بقوة 66 واط مع هاتف Honor Play 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honor التابعة لهواوي عبر موقع Weibo أن هاتفها الذكي القادم Play 5 5G سيأتي مزودًا بدعم للشحن السريع بقوة 66 واط، وهذا يؤكد صحة التقارير المسربة خلال الشهر الماضي بخصوص مواصفات Honor Play 5.

وقد أكدت الشركة انه سيتم إطلاق الهاتف في 18 من شهر مايو، وبناءً على التسريبات والإعلانات التشويقية المؤكدة التي رأيناها حتى الآن، من المتوقع أن تطلق Honor أكثر من إصدار لـ Play 5.

ووفقًا للشائعات السابقة، سيتم تشغيل Honor Play 5 بواسطة معالج Dimensity 800U، وسيضم شاشة OLED بحجم 6.53 بوصة ودقة Full HD+.

وأفادت الشائعات إلى انه سيضم إعداد كاميرا رباعي والذي يشمل كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وجهاز استشعار فائق السرعة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعرات مزدوجة بدقة 2 ميجابكسل.

ومن المتوقع أيضًا ان يكون هناك مستشعر لبصمة الأصبع أسفل الشاشة بالإضافة إلى بطارية بسعة 3800 مللي أمبير.

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