تكنولوجيا: إعلان تشويقي من Alienware لسلسلة أجهزة X بنظام تبريد جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت Dell إعلان تشويقي جديد لسلسلة أجهزة Alienware X المرتقبة، التي تقدم من الشركة بنظام تبريد جديد.

قدمت شركة Dell الإصدارات الجديدة من أجهزة Alienware m15 التي تنطلق بالجيل 11 من معالجات إنتل، مع إختيارات في كرت الشاشة تصل إلى RTX 3080 في أعلى إصدار، كما كشفت Dell عن إعلان تشويقي لسلسلة الأجهزة القادمة من الشركة Alienware X.

ولقد أكد الإعلان التشويقي على أن سلسلة أجهزة Alienware X تأتي بتحسينات في نظام تبريد جديد، كما قدمت الشركة Alienware m15 R6 المميز بالجيل 11 من معالجات إنتل، وكرت الشاشة RTX 3080.

أيضاً لم تقدم Dell تفاصيل أكثر حول سلسلة Alienware X القادمة، إلا أن مقطع فيديو تشويقي جاء ليسلط الضوء بشكل خاص على التصميم الحراري الجديد للأجهزة، والذي يتضمن TIM وهي وسائد بديلة للتصميم الحالي، ولقد عرف التصميم ب “Element 31”.

كما تدعم Alienware الأجهزة بنظام التبريد بالمراوح الرباعية، والذي يدعم تدفق الهواء بكفاءة أعلى، كما يتيح نظام التبريد دعم الأجهزة بتصميم أنحف، كما يأتي الجزء الخلفي من الجهاز بعدد أكبر من المنافذ.

أيضاً من المقرر وفقاً لتصريحات Dell أن تأتي الأجهزة بالجيل 11 من معالجات إنتل، مع سلسلة كرت الشاشة NVIDIA GeForce RTX 30.

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