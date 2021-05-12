تكنولوجيا: Lenovo تطلق تحديث أجهزة Legion المخصصة للألعاب بمعالجات إنتل الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق الإصدارات الجديدة من سلسلة أجهزة Legion المخصصة للألعاب من لينوفو، والتي تتضمن الجيل 11 من معالجات إنتل من سلسلة H، والذي يتوفر بنموذج بكرت شاشة RTX 3050.

قدمت لينوفو للأسواق الإصدارات المميزة بمعالجات AMD والتي تستهدف الألعاب، واليوم تقدم للمستخدمين الإصدارات الجديدة 7i أو 5i أو أيضاً 5i Pro، والتي تتميز بالجيل 11 من معالجات إنتل Core H، على أن يتضمن معالج Core i7 في 5i، ورقاقة Core i9 HK في 7i.

ويعد جهاز 5i من بين الإصدارات الأولى بكروت الشاشة GeForce RTX 3050 و 3050 Ti التي قدمت بالفعل في Galaxy Book Odyssey من سامسونج، أيضاً يتميز الجهاز بذاكرة فيديو 4 جيجا بايت رام، كما يمكن ترقية الجهاز بكرت شاشة RTX 3070 أو 3080.

أيضاً يأتي هذا التحديث بدعم معايير منافذ Thunderbolt 4، وتقنية WiFi 6، ومن المقرر أن تأتي أجهزة 5i Pro و 7i بحجم شاشة 16 إنش، ودقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، مع معدل تحديث 165Hz، كما تبدأ دقة العرض في أجهزة 5i المميزة بحجم 15 و17 إنش بدقة عرض تبدأ من 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 60Hz، كما يصل معدل التحديث في النموذج المميز بحجم 15 إنش بمعدل 165Hz، بينما يأتي النموذج المميز بحجم 17 إنش بمعدل 144Hz مع دقة عرض 1440 بيكسل.

ومن المقرر أن تبدأ لينوفو بشحن أجهزة Legion 5i Pro وLegion 7i في شهر يونيو، على أن يأتي Legion 5i Pro بسعر يبدأ من 1330 دولار، بينما يبدأ سعر Legion 7i من 1770 دولار، بينما ينطلق 5i في يوليو بسعر يبدأ من 970 دولار.

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