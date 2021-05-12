تكنولوجيا: ASUS تكشف عن أجهزة Zephyrus M16 و S17 بالجيل الجديد من سلسلة معالجات H

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Asus اليوم عن الإصدارات الجديدة من أجهزة Zephyrus M16 بحجم 16 إنش و S17 بحجم 17 إنش، مع سلسلة معالجات إنتل الجديدة.

كشفت Asus اليوم عن جهاز Zephyrus M16 بحجم شاشة 16 إنش، وجودة عرض Quad HD، في هيكل مميز بحجم أصغر بنسبة 5% مقارنة بإصدار العام الماضي M15.

كما تقدم Asus جهاز Zephyrus S17 بحجم شاشة 17 إنش، مع لوحة مفاتيح تتميز بتصميم مرتفع يحاكي Zephyrus Duo، أيضاً يأتي كلا الإصدارين بالجيل 11 من سلسلة معالجات H، مع سلسلة كرت الشاشة NVIDIA RTX 30.

أيضاً ينطلق Zephyrus M16 بتصميم نحيف مع كرت شاشة RTX 3070، بينما ينطلق Zephyrus S17 بكرت شاشة RTX 3080، كما تتميز الأجهزة بتصميم أصغر وآداء أكثر قوة بين إصدارات الشركة من سلسلة Zephyrus G مع تصميم بأعلى جودة.

ويتميز Zephyrus M16 بشاشة بحجم 16 إنش ومعدل تحديث 165Hz، مع sync تكيفي وأبعاد 16 في 10، كما تدعم الأجهزة تقنية Dolby Vision، وتغطية بنسبة 100% من ألوان DCI-P3 gamut، كما يتميز هذا الإصدار بسماكة 4.6مم في الإطارات، أيضاً عملت ASUS على إزالة الحافة السفلية لتشغل الشاشة نسبة 94% من الجهاز.

أيضاً يتميز حهاز Zephyrus M16 بوزن 1.9 كجم، أي أقل نسبياً من جهاز ابل MacBook Air الذي يتميز بوزن 1.95 كجم، أيضاً توفر Asus جهاز Zephyrus S17 بحجم أكبر للشاشة، مع شاشة تدعم الإرتفاع لتجربة أفضل في الكتابة، كما تدعم تدفق الهواء في الجهاز بكفاءة أعلى.

كما تقدم Asus نموذجين من الجهاز، على أن يأتي النموذجين بحجم شاشة 17.3 إنش، كما يدعم النموذج الأول معدل تحديث 165Hz في الشاشة، وجودة عرض Quad HD، وتدعم تقنية G-SYNC، مع تقنية Optimus المتقدمة، بينما يأتي النموذج الثاني بمعدل تحديث 120Hz ودقة 4K، وsync تكيفي.

ويدعم Zephyrus S17 تقنية Dolby Vision، وتغطية full DCI-P3، كما تشير ASUS إلى أن أجهزة Zephyrus M16 و S17 بسطوع 500 nit، ويأتي Zephyrus S17 بوزن 2.6 كجم، ومن المقرر أن تتوفر الأجهزة في الربع الثاني.

المصدر

اعلان





