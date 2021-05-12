شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمى واتس آب لديهم فقط أسابيع قليلة لقبول تحديث الخصوصية أو فقدان التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمنح واتس آب المستخدمين عدة أسابيع أخرى للموافقة على تحديث الخصوصية المثير للجدل أو المخاطرة بفقدان الوصول إلى وظائف التطبيق، فكان واتس آب حدد من قبل الموعد النهائي حتى يوم السبت الموافق 15 مايو لقبول التحديث، المرتبط بتغييرات السياسة اللازمة للسماح للمستخدمين بإرسال رسائل للشركات على التطبيق، لكن واتس آب قام الآن بتمديد الموعد النهائي مرة أخرى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه في غضون عدة أسابيع، سيبدأ المستخدمون الذين لم يوافقوا في تلقي تذكيرات مستمرة للقيام بذلك.

ولن يتمكن المستخدمون الذين لا يوافقون على التحديث بعد هذه التذكيرات من الوصول إلى قائمة الدردشة الخاصة بهم، مما يعني أنهم لن يتمكنوا من إرسال الرسائل واستلامها.

وأكد واتس آب أنهم سيظلون قادرين على الرد على المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو الواردة والحصول على إشعارات لفترة قصيرة، قبل أن يتم التخلص من هذه الإمكانية في النهاية أيضًا.

وعندما تم الإعلان عنه لأول مرة في وقت سابق من هذا العام، أثار تحديث السياسة مخاوف من أن يبدأ واتس آب في مشاركة المعلومات الشخصية للمستخدمين مع الشركة الأم "فيس بوك"، وذلك بفضل بيان غير دقيق.

لكن أكد واتس آب منذ ذلك الحين أن هذا ليس هو الحال، ويقول واتس آب في مركز المساعدة الخاص به: "لن يتم حذف حسابات أي شخص أو فقدان وظائف واتس آب في 15 مايو بسبب هذا التحديث".

وأضاف واتس آب، "بعد منح الجميع الوقت للمراجعة، نواصل تذكير أولئك الذين لم تتح لهم الفرصة للقيام بذلك بالمراجعة والقبول، وبعد فترة عدة أسابيع، سيصبح التذكير الذي يتلقاه الأشخاص في النهاية مستمرًا."

ولا يزال 15 مايو هو تاريخ سريان السياسة الجديدة، لذلك هذا هو تاريخ دخولها حيز التنفيذ بالنسبة للمستخدمين الذين وافقوا على التحديث، ولكن بالنسبة إلى المستخدمين الذين لم يقبلوها بعد، يمنحهم واتس آب عدة أسابيع أخرى للمراجعة والقبول.