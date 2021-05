شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: إنتل تضيف معالجات جديدة للأجهزة المحمولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت شركة إنتل خمسة معالجات للمستهلكين وخمسة معالجات تجارية إلى الجيل الحادي عشر من سلسلة Core H من الجيل الحادي عشر (التي تحمل الاسم الرمزي "Tiger Lake-H")، تشتمل كلتا المجموعتين على ثلاث رقائق ثمانية النواة واثنين من رقائق سداسية النواة، جميع الأجزاء بقدرة 35 وات، باستثناء Core i9-11980HK، والذي تم تسجيله بسرعة 65 وات، ستراها في أكثر من 30 جهازًا محمولًا فائقًا (أجهزة كمبيوتر محمولة 20 مم أو أقل سمكًا) وأكثر من 80 محطة عمل وفقا لما نقله موقع the verege.

تقول الشركة إن الرقائق الجديدة ستوفر تحسينات كبيرة في الأداء مقارنة بسابقاتها من الجيل العاشر من سلسلة Comet Lake. تدعي أنها ستوفر 19 في المائة لتحسين الأداء.

وعلى صعيد الألعاب، تقول إنتل إن Core i9-11980HK سيوفر معدلات إطارات أفضل بكثير من سابقتها Comet Lake في العناوين بما في ذلك Hitman 3 و Far Cry New Dawn و Tom Clancy’s Rainbow Six Siege، كما استهدفت الشركة منافسيها، تدعي أن 11980HK يتفوق أيضًا على منافسه AMD Ryzen 9 5900HX على هذه العناوين وأن Core i5-11400H (المخصص لأجهزة الكمبيوتر المحمولة الرقيقة والخفيفة) سيتفوق على Ryzen 9 5900HS في البعض ويقترب من مطابقة أدائه على الآخرين.

لم تقدم Intel أي مطالبات بعمر البطارية في عرضها التقديمي، هذا مثير للقلق بعض الشيء لأن أجهزة الكمبيوتر المحمولة الحديثة التي تعمل بنظام AMD كانت ممتازة في هذا القسم على مدار العامين الماضيين.

فيما يتعلق بالمزيد من المواصفات الجوهرية، ستدعم الرقائق ما يصل إلى 44 منفذ PCIe للنظام الأساسي، و Thunderbolt 4 مع عرض نطاق ترددي يصل إلى 40 جيجابت في الثانية، ومنفصلة Intel Killer Wi-Fi 6E (Gig +) ، Optane H20 ، رفع تردد التشغيل باستخدام مُحسِّن السرعة Intel وحدات تخزين (SKU) ، و 20 فتحة PCIe Gen 4 مع RAID0 قابل للتشغيل من خلال RST ، وتعزيز توربو يصل إلى 5.0 جيجا هرتز مع تقنية Turbo Boost Max 3.0 من Intel.

وستدعم الرقائق التجارية منصة Intel vPro ، والتي تتضمن عددًا من خصائص الأمان الخاصة بالأعمال وأدوات الإدارة، بما في ذلك درع الأجهزة من Intel (والذي يتضمن تقنية جديدة للكشف عن التهديدات تقول إنتل إنها "الذكاء الاصطناعي الأول والوحيد الذي يدعم السليكون في الصناعة، اكتشاف التهديدات ")، وتشفير الذاكرة الشامل، وتكنولوجيا الإدارة النشطة، تقول إنتل إن معالجها Core i9-11950H سيكون أسرع بنسبة 29% من سابقه في تطوير المنتجات، و 12% أسرع في عمل الخدمات المالية، و 29% أسرع في وسائل الإعلام والترفيه.

تتجه أنظار كثيرة إلى هذه الرقائق الجديدة، حيث اقتحمت سلسلة Ryzen 5000 المحمولة من AMD سوق أجهزة الكمبيوتر المحمول عندما تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا العام، لقد أظهرت رقائقها ثمانية النواة مكاسب كبيرة في الأداء مقارنة بالأجيال السابقة، لا سيما في أعباء العمل متعددة النواة والكفاءة. وفي الوقت نفسه، قدمت شريحة M1 القائمة على الذراع من Apple أرقام أداء جيدة بشكل مذهل مع الحفاظ على عمر بطارية مذهل.

وتلعب Intel دور اللحاق بالركب هنا، ورقائق Tiger Lake-H التي حاولنا تجربتها حتى الآن لم تكن مذهلة، حقق الطراز Vaio Z خفيف الوزن، المدعوم بمعالج Core i7-11375H رباعي النواة، نتائج رائعة على معايير أحادية المركز ولكنه لم يستطع حمل شمعة M1 Macbook Pro من Apple في المهام متعددة النواة.

على صعيد الألعاب، قمنا أيضًا باختبار MSI's Stealth 15M و Acer's Predator Triton 300 SE (كلاهما مدعوم من 11375H أيضًا)، لم يحقق Stealth تمامًا معدلات الإطارات التي كنا نتوقعها من جهاز كمبيوتر محمول بسعره (ولم نتمكن من الاستفادة الكاملة من شاشة QHD الخاصة به)، وكان عمر بطارية Predator مخيبًا للآمال.