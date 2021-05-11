تكنولوجيا: HP تعزز خط إنتاجها من أجهزة ZBook بالجيل الجديد من معالجات إنتل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت HP اليوم عن الإصدارات الجديدة من أجهزة ZBook G8 التي تنطلق بمعالجات إنتل الجديدة، مع ترقية في التكوينات الداخلية، وشاشات مميزة بسطوع أعلى، وعدد كبير من المنافذ للإتصال.

تشمل إصدارات HP الجديدة كلاً من ZBook Studio الذي يتميز بحجم 15.6 إنش، ونماذج Power و Fury، كما يتوفر إصدار مميز بحجم 17.3 إنش.

ومن المقرر أن تتوفر الأجهزة الجديدة بمعالجات Xeon أو الجيل 11 من معالجات إنتل من سلسلة H الجديدة، على أن يتضمن أعلى نموذج رقاقة معالج Core i9، كما تتوفر الأجهزة بشاشة مميزة بجودة عرض full HD أو 4K، مع سعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت.

وتتضمن الإصدارات الثلاثة من أجهزة ZBook G8 الجديدة بعض الإختلافات، فعلى سبيل المثال يتضمن جهاز Studio مزيد من الإختيارات في كرت الشاشة، حيث تقدم HP الجهاز بكروت NVIDIA RTX 3060 أو 3080، بينما يتوفر ZBook Fury بإختيار في كرت الشاشة AMD Radeon Pro، كما تتميز الشاشة في هذا الإصدار بسطوع 1000 nit، بينما يتميز النموذج بحجم 15.6 إنش بجودة عرض full HD.

بينما يأتي النموذج المميز بدقة 4K بسطوع 600 nit، أو سطوع 550 nit في الإصدار المميز بحجم 17.3 إنش، أيضاً يتميز Fury بذاكرة تصل إلى 128 جيجا بايت، بينما يأتي Studio بذاكرة 32 جيجا بايت رام، وPower بذاكرة 64 جيجا بايت رام.

وتتضمن المنافذ في الأجهزة مقبس للسماعات، ومنفذ USB-A، واثنان من منافذ Thunderbol، ومنفذ HDMI، وMini DisplayPort.

يذكر أن HP لم توضح مستوى تسعير الإصدارات الجديدة، إلا أن الشركة تؤكد على أن ZBook Power سيكون الإصدار الأقل تكلفة من محطات العمل.

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