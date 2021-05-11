تكنولوجيا: Acer تطلق ترقية جديدة للأجهزة المخصصة للألعاب بمعالجات إنتل الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Acer النقاب عن الإصدارات الجديدة من الأجهزة المخصصة للألعاب التي تنطلق بالجيل 11 من سلسلة معالجات Tiger Lake H، مع كروت الشاشة من NVIDIA.

تشمل الترقية الجديدة من Acer ثلاثة من أجهزة الحاسب الدفتري المخصص للألعاب وهم Predator Triton 300 و Helios 300 و Nitro 5، حيث تأتي هذه الأجهزة بالجيل 11 من سلسلة معالجات Tiger Lake H، مع سلسلة كرت الشاشة RTX 30.

تتضمن الثلاثة إصدارات الجديدة من أجهزة Acer سلسلة رقاقات H، كما يأتي جهاز Triton 300 الجديد بكرت شاشة RTX 3080 من NVIDIA وذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في DDR4.

بينما تنطلق أجهزة Helios 300 و Nitro 5 بنفس الإختيارات في الذاكرة العشوائية، مع كرت شاشة RTX 3070 في أعلى نموذج من الأجهزة، كما تتوفر للمستخدمين إخنيارات بكروت الشاشة RTX 3050 و 3050 Ti الجديدة من NVIDIA والتي تأتي بتقنية تتبع الأشعة، وتقنية الذكاء الإصطناعي مع مستوى تسعير جيد.

ولقد أكدت Acer على كفاءة تقنية التبريد في الإصدارات الجديدة التي تتضمن مراوح AeroBlade، مع تخطيط أكثر كفاءة للقنوات الهوائية في الأجهزة.

ومن المقرر أن تتوفر النماذج المميزة بحجم 15 و17 إنش من Nitro 5 خلال شهر يونيو، بينما يصل جهاز Triton 300 لمنافذ البيع في يوليو، على أن يبدأ سعر Nitro من 1099 دولار، بينما يبدأ سعر Triton 300 من 1699 دولار.

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