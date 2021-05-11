تكنولوجيا: NVIDIA تقدم RTX 3050 و 3050 Ti بتقنية تتبع الأشعة للأجهزة ذات التسعير المعقول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت NVIDIA اليوم رسمياً عن الإصدارات الجديدة من كرت الشاشة RTX 3050 و 3050 Ti التي تجلب تقنية تتبع الأشعة للأجهزة ذات التسعير المعقول.

تتميز كروت الشاشة RTX 3050 و 3050 Ti بتقنية تتبع الأشعة، مع تقنية الذكاء الإصطناعي، كما تنطلق في الأجهزة المميزة بسعر يبدأ من 799 دولار.

قد لا تأتي الإصدارات الجديدة من كرت الشاشة RTX 3050 و 3050 Ti بنفس الآداء القوي المميز للإصدارات الأكبر من كرت الشاشة، إلا أن كروت الشاشة RTX 3050 و 3050 Ti تقدم ترقية للأجهزة المخصصة للألعاب وذات التسعير المتوسط.

وفي إختبار الإصدارات الجديدة مع لعبة Call of Duty:Warzone إستطاعت كرت الشاشة RTX 3050 Ti أن تصل إلى 80 إطار لكل ثانية مع دقة 1080 بيكسل مع الإعدادات المتوسطة للجرافيك، و95 إطار لكل ثانية مع DLSS التي تعمل على رفع دقة العرض للألعاب بإستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي، مع معدل أعلى للإطارات.

ولقد جاء كرت الشاشة GTX 1650 Ti بميزة دعم 55 إطار لكل ثانية مع لعبة Warzone، كما تدعم الإصدارات الجديدة الوصول إلى 70 إطار لكل ثانية في Outriders، بينما لم تحقق كرت الشاشة 1650 Ti أكثر من 40 إطار لكل ثانية مع دقة 1080 بيكسل.

ويمكن لميزة تتبع الأشعة في RTX 3050 و 3050 Ti أن تدعم إنتاج صور بمؤثرات إضاءة أكثر واقعية في العناوين الجديدة من الألعاب، كما تؤكد NVIDIA على إمكانية تشغيل Control عند دقة 1080 بيكسل، ومع الإعدادات المتوسطة للجرافيك، وDLSS ومعدل إطارات أكثر من 60 إطار لكل ثانية.

وتتضمن RTX 3050 عدد 2048 من أنوية CUDA، بينما يأتي كرت الشاشة 3050 Ti بعدد 2560 من أنوية CUDA، والتي تقدم آداء قوي مع دقة 1080 بيكسل في الألعاب، كما تأتي كروت الشاشة بذاكرة 4 جيجا بايت رام في GDDR6، مع ذاكرة 128 بت.

يذكر أن جهاز Galaxy Book Odyssey هو أول الأجهزة التي أعلن عنها خلال الفترة الماضية بكروت الشاشة الجديدة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن أجهزة مميزة بكروت الشاشة الجديدة RTX 3050 و 3050 Ti خلال الأشهر المقبلة.

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