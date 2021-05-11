تكنولوجيا: الرئيس التنفيذي لشركة Dell يعتقد ان النقص في الشرائح قد يستمر لبضع سنوات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يواجه العالم حاليًا نقص كبير في أشباه الموصلات والذي أثر على الصناعات المختلفة بالعالم. والآن، صرح الرئيس التنفيذي لشركة Dell أن هذا النقص قد يستمر لبضع سنوات، وهي مدة أطول من التقديرات السابقة.

فوفقًا لتقرير رويترز، يعتقد الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة Dell الأمريكية العملاقة أن النقص في الشرائح العالمية قد يستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا.

ويأتي النقص أيضًا وسط زيادة في الطلب على المنتجات الإلكترونية إلى جانب العقوبات الأمريكية ضد شركات التكنولوجيا الصينية التي تسببت في العديد من المشكلات في صناعة أشباه الموصلات.

ولقد أثر هذا النقص على صناعات مثل الهواتف الذكية والسيارات وحتى الأجهزة المنزلية.

وحسبما ذكر مايكل ديل في مقابلة، سيستمر النقص على الأرجح لبضع سنوات. حتى لو تم بناء مصانع شرائح في جميع أنحاء العالم، فإن الأمر يستغرق وقتًا. وهذا البيان صادر من مؤسس الشركة الذي يضع حجم طلب سنوي قدره 70 مليار دولار أمريكي، مما يدل على خطورة الموقف.

كما ان شركة Dell تعد عميلًا مهمًا للعديد من صانعي الشرائح الرئيسيين، ولكن لا يزال يتعين عليها دفع علاوة لتأمين إمدادات مستقرة، وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي.

وأضافت أن الحصول على أشباه الموصلات الأقدم والأرخص أمر أكثر صعوبة على ما يبدو، مشيرة إلى ان الامر متعلق على وجه الخصوص بالمكونات الموجودة في نطاق الدولار الواحد والتي يتم استخدامها عمليًا في كل مكان.

ولكن حتى أحدث التقنيات ليس من السهل الحصول عليها، وبالتالي، قد نرى العالم يكافح مع إمداد أشباه الموصلات لبضع سنوات أخرى على الأقل.

المصدر

اعلان





