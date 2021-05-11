شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البنتاجون يفكر فى إنهاء مشروع JEDI للحوسبة السحابية بعد صراع أمازون فى المحاكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن مسئولى البنتاجون يفكرون فى إنهاء مشروع الحوسبة السحابية JEDI، المحاصر فى دعوى قضائية من قبل شركة أمازون، حيث جادلت الشركة ولتى كان يُنظر إليها على أنها الأوفر حظًا للفوز بمشروع JEDI الذى تبلغ قيمته 10 مليارات دولار والذى ذهب إلى شركة مايكروسوفت فى عام 2019، أن عملية العقد تعكس تأثيرًا لا داعى له من الرئيس السابق دونالد ترامب.

ولم ترد أمازون ومايكروسوفت على الفور على طلب رويترز للتعليق، فيما رفض قاضٍ فى محكمة المطالبات الفيدرالية الأمريكية الشهر الماضى رفض مزاعم أمازون التى تزعم أن إدارة ترامب تدخلت فى قرار البنتاجون، وفى العام الماضي، أكملت وزارة الدفاع الأمريكية إعادة تقييم شاملة لمقترحات العقود الخاصة بها وقررت أن تقديم مايكروسوفت لا يزال يمثل أفضل قيمة للحكومة.

وكانت مايكروسوفت فى خط للفوز بعقد JEDI للحوسبة السحابية بقيمة 10 مليارات دولار مع البنتاجون، لكن العقد لا يزال محل نزاع فى دعوى قضائية رفعتها Amazon، وأخبر مسئولو البنتاجون المشرعين الأمريكيين فى فبراير أن وزارة الدفاع قد تتخلى عن العقد إذا النزاع باق فى المحاكم.

بعد أن أعلنت Microsoft عن عقد بقيمة 480 مليون دولار فى عام 2018 لتزويد الجيش بنماذج أولية، قدم 94 عاملاً على الأقل التماسًا إلى الشركة لإلغاء الصفقة والتوقف عن تطوير "أى وجميع تقنيات الأسلحة" حسبما ذكر تقرير لرويترز.