شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "روس كوسموس" تقرر إنشاء ستة أقمار جديدة للاتصالات والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "RT"، تجدر الإشارة إلى أن عدد الأقمار الصناعية للاتصالات من نوع "Gonets-M" التي أطلقت إلى الفضاء منذ عام 2005 بلغ 22 قمرا، ومن المقرر إطلاق الأقمار 33 و34 و35 في عام 2022 بواسطة صاروخ النقل Soyuz-2.1b مع وحدة التعجيل "فريغات" من مطار فوستوتشني الفضائي.
وتستخدم منظومة الأقمار الصناعية "Gonets-D1M" التي تعمل في مدار منخفض، لتوفير الاتصالات ونقل البيانات على نطاق العالم، بما فيها الأماكن النائية، التي يصعب الوصول إليها مثل مناطق أقصى الشمال، وكذلك للرصد الصناعي والبيئي والنقل، كما يبلغ عدد هذه الأقمار 12 قمرا موزعة بالتساوي على أربعة مدارات.
وتتألف مجموعة الأقمار الصناعية الجديدة من 28 قمرا، وتنشر بالتساوي على أربعة مدارات، لتوفير خدمات الإنترنت والاتصالات عبر الأقمار الصناعية.