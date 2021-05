تكنولوجيا: إنتل تعلن رسمياً عن الجيل 11 من سلسلة معالجات H بآداء أسرع بنسبة 19%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة إنتل رسمياً اليوم عن الجيل 11 من سلسلة معالجات H الذي ينطلق لدعم أجهزة الحاسب المحمول المخصصة للألعاب، والتي تتميز بتصميم نحيف وآداء قوي.

ينطلق الجيل الجديد من سلسلة معالجات H من الجيل 11 بآداء أقوى وأسرع بنسبة 19 % مقارنة بالجيل السابق من المعالجات، كما ترتكز الرقاقات الجديدة على معمارية Willow Cove بدقة تصنيع 10 نانومتر، والتي تقدم آداء أكثر سرعة وكفاءة مقارنة بمنصة إنتل السابقة المميزة بدقة تصنيع 14 نانومتر.

وتقدم إنتل رقاقة Core i9-11980HK أعلى إصدار في سلسلة المعالجات الجديدة بعدد 8 من الأنوية، وسرعة تصل إلى 5GHz في اثنان من الأنوية مع تقنية Turbo Boost 3.0 من إنتل، بينما تصل الأنوية الأخرى إلى سرعة 4.5GHz، وهو آداء جيد لدعم المستخدمين في المهام المتعددة، وتحرير الفيديو وتطبيقات 3D.

كما تقدم إنتل رقاقة 11980HK بميزة إلغاء القفل بشكل كامل لدعم المستخدم في رفع تردد التشغيل، أيضاً تقدم الرقاقة آداء أسرع بنسبة 21% مقارنة بالإصدار السابق من معالج Core i9-10980HK في “War Thunder”، وآداء أفضل بنسبة 5% في لعبة Far Cry: New Dawn، و6% في لعبة Hitman 3، أيضاً تتفوق رقاقة i9-11980HK على Ryzen 5900HX بنسبة 26% في Grid 2019، وبنسبة 21% في Rainbow Six Siege.

أيضاً تقدم إنتل رقاقة Core i5-11400H التي تأتي بآداء قوي بسرعة أعلى بنسبة 12% مقارنة بمعالج AMD Ryzen 9 5900HS في Troy: A Total World Saga.

وتدعم إنتل الجيل 11 من سلسلة معالجات H بميزة PCIe 4.0 لأداء أسرع في الذاكرة والتخزين، مع أنوية 32 graphics EU، ومعمارية إنتل الجديدة Xe، كما تدعم المعالجات الإتصال بThunderbolt 4، ويمكن أن تدعم الأجهزة في الوصول إلى معدل 60 إطار لكل ثانية مع دقة 4K.

