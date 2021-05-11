تكنولوجيا: هاتفي Reno6 Pro و +Reno6 Pro يحصلان على شهادة ترخيص TENAA

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كان الشهر الماضي وفيرًا بالمعلومات حول مجموعة Reno6 القادمة من Oppo، والآن أصبح لدينا مواصفات تفصيلية أكثر لهاتفي Reno6 Pro و +Reno6 Pro بعد ان حصلا على شهادة ترخيص TENAA.

فسيأتي كلا طرازي Reno6 Pro (PEPM00 و PENM00) بشاشات OLED منحنية بحجم 6.55 بوصة ودقة +FHD وثقب في الزاوية اليسرى العليا.

ولقد تم تجهيز إصدار Reno6 Pro بمعالج Dimensity 1200 من MediaTek، في حين سيأتي +Reno6 Pro بمعالج Snapdragon 870 من كوالكوم.

وسيأتي كلا الهاتفين مع بطاريات خلوية مزدوجة بسعة إجمالية تبلغ 4500 مللي أمبير والتي ستوفر شحنًا سلكيًا بقوة 65 واط.

من حيث الأبعاد، فسيأتي Reno6 Pro بأبعاد 160 × 73.1 × 7.6 ملم، بينما سيأتي +Reno6 Pro بأبعاد 160.8 × 72.5 × 7.99 ملم. من المتوقع إطلاق مجموعة Reno6 في 22 مايو.

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