ايلون ماسك يسأل متابعيه عن قبول تيسلا لعملة Dogecoin

دبي - يزن راشد - Do you want Tesla to accept Doge? — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2021 رائد الأعمال ايلون ماسك متابعيه عبر تويتر عما إذا كان يجب على شركة تيسلا أن تبدأ بقبول عملة Dogecoin كطريقة دفع مقابل سياراتها.

وحصل الاقتراح على دعم كبير على الفور من متابعيه، وفي غضون 10 دقائق من نشر الاستطلاع، صوت نحو 400000 شخص، وقال ما يقرب من 80 في المئة من المستجيبين نعم.

ومن المرجح أن يساعد أي دعم من تيسلا في تسريع نمو العملة المشفرة، التي تم إنشاؤها في الأصل كنوع من المزاح.

لكن يتعين على تيسلا أيضًا أن تتعامل مع التقلبات الشديدة في قيمة العملة الرقمية.

و اكتسبت Dogecoin زيادة تقارب 10000 في المئة في عام 2021، لكنها شهدت في الوقت نفسه غالبًا انخفاضات حادة في سعرها.

ويأتي الاقتراح بعد يوم واحد فقط من إعلان ايلون ماسك أن شركته الأخرى، شركة SpaceX، ستطلق قمرًا صناعيًا يسمى Doge-1 إلى القمر العام المقبل.

وأشار إلى أنه سيتم دفع تكاليف المهمة بالكامل بواسطة العملة المشفرة، مما يسمح لها بأن تصبح أول عملة مشفرة تصل إلى الفضاء.

وبدأت تيسلا في قبول عملة بيتكوين كوسيلة دفع، واشترت كمية ضخمة من العملة المشفرة في وقت سابق من هذا العام.

وكانت تحقق في بعض الأحيان من خلال العملة المشفرة ربحًا أكبر بكثير مما جنته من أعمالها الأساسية في بيع السيارات بسبب ارتفاع سعر عملة بيتكوين.

ولاحظ الخبراء أن دعم تيسلا ساعد في إضفاء شرعية كبيرة على بيتكوين، ومن المحتمل أن هذا التبني قد ساعد العملة المشفرة في الارتفاع.

وفي الدقائق القليلة التي أعقبت إعلان تيسلا في شهر فبراير أنها تدعم بيتكوين، ارتفع سعر العملة بنسبة 14 في المئة.

ويأتي عرض ماسك لدعم Dogecoin بعد أيام قليلة من تعرض سعر العملة المشفرة لتراجع بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق يوم السبت، وانخفض سعرها بنسبة 0.6 في المئة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ويبدو أن هذا الصعود والهبوط كان نتيجة ظهور ايلون ماسك ضمن برنامج Saturday Night Live، حيث ارتفع سعرها تدريجيًا قبل البرنامج، لكنه انخفض بعد ذلك على مدار البث الفعلي، وذلك لأن ماسك لم يذكرها إلا بشكل خفيف.

وساعدت تغريدة ايلون ماسك الجديدة حول دعم تيسلا المحتمل للعملة في استعادتها لبعض قيمتها، وقفز السعر بنحو 17 في المئة في الدقائق التي أعقبت التصويت.

