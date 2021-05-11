إتش بي تعلن عن تشكيلة حواسيب ZBook الجديدة

دبي - يزن راشد - قدمت شركة إتش بي أحدث أجهزة HP ZBook Studio G8 و ZBook Fury G8 و ZBook Power G8 المصممة لصناع المحتوى المحترفين والمستخدمين المتمرسين الذين يحتاجون إلى الأداء والموثوقية وقابلية التوسيع والتنوع للعمل بسلاسة وإنجاز المهمة في أي بيئة.

وتم تصميم محطات العمل ZBook من إتش بي بشكل أساسي مع وضع صناع المحتوى والمستخدمين في الاعتبار.

ويركز صناع المحتوى اليوم على تقديم التجارب المتطورة ويتطلبون تقنية قوية ومرنة تمكنهم من الاستمرار في الإنتاج والتعاون.

ويأتي حاسب HP ZBook Studio G8 بقياس 15.6 إنشًا مع لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية RGB، ويمكن تكوين الحاسب المحمول مع بعض المكونات المتطورة، مثل معالجات إنتل من الجيل الحادي عشر من السلسلة H Core i7 و Core i9 التي تم الإعلان عنها حديثًا، التي تصل إلى معالج Core i9-11950H vPro.

ويألق الحاسب في قسم الرسومات أيضًا، وذلك لأنه قابل للتكوين مع بطاقة Nvidia RTX 3080 التي يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الفيديو، وهي واحدة من أقوى بطاقات معالجة الرسومات المتاحة حاليًا للأجهزة المحمولة.

وفي حال كنت مهتمًا بالعمل الإبداعي أكثر من الألعاب، فقد يكون اختيار وحدة معالجة الرسومات Nvidia RTX A5000 المخصصة لصناع المحتوى هو الخيار الأفضل.

ويأتي ZBook Studio G8 من إتش بي مزودًا بشاشة من نوع IPS بدقة 1080 بكسل بشكل افتراضي، ولكن يمكن ترقيتها إلى شاشة من نوع IPS بدقة 4K وبمعدل تحديث 120 هرتز مع تغطية 100 في المئة من التدرج اللوني DCI-P3، كما يمكنك أيضًا اختيار شاشة تعمل باللمس من نوع OLED بدقة 4K.

ويمثل منفذ HDMI 2.1 إحدى الميزات الأخرى غير المتوقعة التي تركز على الألعاب التي يحتوي عليها هذا الحاسب المحمول، بحيث يسمح هذا المنفذ بتكوينات معينة من Studio G8 لعرض دقة 4K بمعدل 120 إطار في الثانية عبر الشاشات الخارجية أو أجهزة التلفزيون التي تسمح بذلك.

وتقول إتش بي: إنها تخطط لإطلاق هذا الجهاز في شهر يوليو، وتضيف أن تكوينات معينة مع وحدات معالجة الرسومات من السلسلة RTX 30 المخصصة للمستهلكين قد يتم إطلاقها في النصف الثاني من عام 2021.

وتطلق إتش بي نماذج HP ZBook G8 الأخرى، ZBook Power G8 و ZBook Fury G8، هذا الصيف.

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