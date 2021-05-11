حواسيب لينوفو المخصصة للألعاب تتمتع بشاشات بدقة QHD

دبي - يزن راشد - تركز شركة لينوفو بشدة على شاشات QHD بقياس 16 إنشًا مع نسبة العرض إلى الارتفاع البالغة 16:10 مع مجموعتها الجديدة من أجهزة الحاسب المحمولة المخصصة للألعاب Lenovo Legion 7i و Lenovo Legion 5i Pro.

وتمثل أجهزة الحاسب المحمولة هذه عرضًا لشاشات أكثر اتساعًا ووضوحًا بمعدل تحديث يبلغ 165 هرتز ودعم G-Sync، بالإضافة إلى المعالجات الجديدة الأسرع من خلال السلسلة H من الجيل الحادي عشر من إنتل.

كما تعد هذه الحواسيب من الأجهزة المحمولة الأولى التي تم الإعلان عنها مع دعم شرائح الرسومات GeForce RTX 3050 و 3050 Ti، بالإضافة إلى خيارات شرائح الرسومات الأكثر قوة.

ويعتبر Legion 7i هو الرائد، حيث يدعم ما يصل إلى 165 واط من إجمالي قوة الرسومات TGP من Nvidia GeForce RTX 3080 (16 جيجابايت) مع ساعة تعزيز تصل إلى 1710 ميجاهرتز.

ويمكن تهيئته باستخدام معالج Intel Core i9-11980HK الرائد أيضًا، وهو أحد أسرع شرائح الحاسب المحمول في السوق.

ويأتي Legion 7i مزودًا بمحول طاقة بقوة 300 واط، وتقول لينوفو: إن هذا النموذج يصدر في شهر يونيو 2021 ويبدأ بسعر 1769 دولار.

وبالرغم من بعض الاختلافات، فإن العديد من منافذ Legion 7i ومواصفاته تصل إلى نماذج Legion 5i الجديدة، بما في ذلك منفذي Thunderbolt 4 وثلاثة منافذ USB 3.2 كاملة الحجم ومقبس Ethernet ومنفذ HDMI 2.1 لإخراج بدقة 4K عبر الشاشات الخارجية التي تدعمه.

كما تتضمن النماذج ذاكرة DDR4 RAM بتردد 3200 ميجاهرتز وأقراص تخزين NVMe PCIe SSD، وذلك بالرغم من أن السعة القصوى تختلف باختلاف النموذج الذي تشتريه.

وإذا كنت لا تحتاج إلى القدر نفسه من الطاقة التي يوفرها جهاز Legion 7i، فإن Legion 5i Pro لديه شاشة بدقة QHD بقياس 16 إنشًا مع نسبة العرض إلى الارتفاع 16:10.

وهناك معالج Core i7-11800H ووحدة معالجة الرسومات RTX 3070 من Nvidia مع TGP بحد أقصى 140 واط وسرعة تعزيز تبلغ 1620 ميجاهرتز.

ويجب أن تكون هذه المواصفات كافية للعب معظم الألعاب بدقة QHD بإعدادات رسومية عالية، ويتم شحن Legion 5i Pro في شهر يونيو بتكلفة تبدأ من 1329 دولار.

وتتضمن تشكيلة Legion 5i من لينوفو أيضًا نماذج بقياس 15 و 17 إنشًا، التي لا تتضمن نسبة العرض إلى الارتفاع البالغة 16:10، لكن يمكنك الحصول على شاشات بدقة QHD مع Core i7-11800H و RTX 3070، أو Core i7-11400H و RTX 3050.

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