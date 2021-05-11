شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ضغوط على فيسبوك للتخلى عن خطط للأطفال علي إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت الرابطة الوطنية للمدعين العامين فى خطاب مفتوح Facebook للتخلي عن خطط لمنصة Instagram تركز على الأطفال دون سن 13 عامًا، تم توقيع الرسالة من قبل 44 نائبًا عامًا على مستوى الولاية (بما في ذلك الدول غير الحكومية مثل جوام ، وبورتوريكو، وجزر ماريانا الشمالية)، التي تمثل غالبية أراضي الولايات المتحدة وفقا لما نقله موقع the verege.

وجاء في الرسالة: "يبدو أن Facebook لا يستجيب لأي شيء لأن هذه المنصة تجذب بشكل أساسي الأطفال الذين لا يمتلكون أو لا يمتلكون حسابًا على Instagram"، "المدعي العام يحث Facebook على التخلي عن خططه لإطلاق هذه المنصة الجديدة."

ويحث المحامون العامون الفيسبوك على التخلي عن خططه.

وتم الإبلاغ عن خطط Instagram التي تركز على الأطفال لأول مرة بواسطة Buzzfeed News في مارس، وتم تأكيدها لاحقًا من قبل الشركة، ولكن بينما حددت رسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي أبلغ عنها Buzzfeed المشروع كأولوية للشركة، أصر Facebook في ذلك الوقت على عدم وجود جدول زمني محدد للإفراج.

وفي حين أن الرسالة ليس لها سلطة قانونية رسمية، إلا أنها تؤكد على الخطر القانوني الكبير الذي سيواجهه Facebook في تنفيذ المشروع. في الولايات المتحدة، يخضع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا لحماية قانونية معززة بموجب قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت أو COPPA، والذي يضع قواعد صارمة بشكل خاص ضد جمع البيانات.

وامتثلت الشبكات الاجتماعية تقليديًا لهذا القانون من خلال حظر المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، لكنها لم تحميهم تمامًا من الإجراءات التنظيمية.

وفي الآونة الأخيرة، وافقت Google على دفع 170 مليون دولار بعد تحقيق أجرته لجنة التجارة الفيدرالية حول جمع بيانات الشركة من مقاطع فيديو YouTube التي تعرض محتوى للأطفال.

كان المدعون العامون في الولاية نشطين بشكل خاص في إنفاذ حماية COPPA ، لذا فإن خطاب NAAG يحمل في طياته تهديدًا قانونيًا ضمنيًا: إذا استمر Facebook في خططه لتطبيق Instagram للأطفال، فسيراقب هؤلاء المحامون العامون أنفسهم عن كثب لانتهاكات COPPA وستكون حريصة على رفع دعوى على أي انتهاكات يجدونها.

وبعد الوصول للتعليق، قال Facebook إنه لن يبيع إعلانات على أي تطبيق Instagram يستهدف الأطفال الصغار، لكنه لم يتراجع عن اهتمامه بتطوير التطبيق.

قال آندي ستون ممثل سياسة Facebook: "لقد بدأنا للتو في استكشاف نسخة من Instagram للأطفال"، "نتفق على أن أي تجربة نطورها يجب أن تعطي الأولوية لسلامتها وخصوصيتها، وسوف نتشاور مع خبراء في تنمية الطفل، وسلامة الطفل والصحة العقلية، ودعاة الخصوصية لإبلاغها، كما نتطلع إلى العمل مع المشرعين والمنظمين، بما في ذلك المدعون العامون في البلاد، بالإضافة إلى ذلك، نلتزم اليوم بعدم عرض الإعلانات في أي تجربة على Instagram نقوم بتطويرها للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا ".