شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه تطوير أبل لوحدة تحكم هجينة للألعاب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة ابل فى العمل على تطوير وحدة تحكم فى الألعاب بتصميم هجين محمول، والتى تأتى بتحسينات فى كارت الشاشة، مع رقاقة معالج جديدة، حيث كانت شركة أبل قد طرحت جهاز Apple TV 4K خلال الفترة الماضية برقاقة معالج A12 Bionic إلا أن الجهاز لم يأتى بترقية كبيرة، كما لا يستهدف الجهاز دعم المستخدمين بآداء جيد فى الألعاب.

فيما كشف أحد التقارير أن أبل تطور جهازا جديدا سيأتى بتصميم هجين وتحسينات فيما يتعلق بكارت الشاشة، فضلا عن تصميم محمول، وهو يستهدف دعم المستخدمين بآدء أفضل فى الألعاب، وأكد التقرير على أن وحدة التحكم المحمولة القادمة من ابل تتميز بتصميم يحاكى Nintendo Switch.

وبحسب التقارير فإن أبل تستهدف اللاعبين بشكل خاص بإصدارها القادم من وحدات التحكم، ومن المتوقع أن يتضمن الجهاز القادم نظام تبريد فعال، كما تأتى وحدة التحكم الهجينة بإصدار جديد من رقاقات المعالج الذى يختلف عن سلسلة معالجات A وM الحالية.