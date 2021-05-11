أفضل طريقة لحماية حسابك من الاختراق

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 06:05 مساءً - يبحث الكثيرون عن أفضل الوسائل لحماية حساباتهم من الاختراق، لذلك يلجأ البعض لوضع كلمة سر قوية وطويلة مع الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والأحرف الخاصة.

ولكن يجب أن تكون كل كلمة مرور فريدة لكل حساب، ويجب أن تستخدم المصادقة الثنائية “2إف إيه” (2FA)، ولكن نوع المصادقة الثنائية الذي تستخدمه مهم أيضًا بشكل كبير.

فهذه المصادقة التي نستخدمها حاليا والقائمة على الرسائل النصية، حيث يتم إرسال نص برمز مكون من 6 أرقام إلى هاتفك للتحقق من هويتك، تقنيا ضعيفة حيث لم تصمم هذه الرسائل النصية لتكون بمثابة أداة للتحقق من الهوية، وهي خيار غير آمن بشكل كبير مؤخرا حيث يواصل المخترقون البحث عن طرق لاستغلالها.

لهذا السبب يوصى باستخدام تطبيقات المصادقة مثل “غوغل أوثنتيكاشن” (Google Authenticator) بدلاً من ذلك.

لا تدع الاسم يخيفك، هناك بضع الخطوات الإضافية عليك عملها، لكن النتيجة تستحق كل هذا العناء.

اختطاف شريحة الهاتف (SIMjacking)

لماذا رقم هاتفك ليس جيدًا بما يكفي للتحقق من هويتك؟

ربما سمعت بحالة من هذه الحالات التي يتم فيها الاستيلاء على شريحة الهاتف أو ما يعرف بالسيم جاكنغ، وهي عملية يقوم فيها المخترق بإقناع شركة الاتصالات بأنه أنت ويحصل على شريحة هاتف جديدة وبحلول الوقت الذي تقوم فيه بالاتصال والإبلاغ عن الحادثة يكون قد فات الأوان.

وأبرز حالات استخدام هذه الحيلة كانت من نصيب المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة تويتر (Twitter) جاك دورسي في عام 2019. ولكن ليس عليك أن تكون مليارديرًا مشهورًا لتكون هدفًا.

فإذا كان أحد المتطفلين يعرف عنك ما يكفي لإقناع شركة الهاتف المحمول الخاصة بك بأنه أنت، فقد يقوم ممثل خدمة العملاء بتحويل بطاقة الهاتف الخاصة بك إليهم. كانت هناك أيضًا حالات تلقّى فيها موظفو مشغل شبكة الجوّال رشاوى لتبديل بطاقات الهاتف، وفي هذه الحالة لن يضطر المتسلل إلى معرفة شيء على الإطلاق.

وقد يؤدي وضع رقم تعريف شخصي على بطاقة الهاتف إلى منع حدوث بعض ذلك، ولكنه ليس مضمونًا. فقد ذكر موقع فايس (Vice) في مارس/آذار الماضي أن المتسللين اكتشفوا ثغرات أخرى في الرسائل القصيرة التي لا تتطلب حتى الوصول إلى بطاقة الهاتف الخاصة بك.

وقال مارك روجرز، المدير التنفيذي للأمن السيبراني في شركة أوكتا (Okta)، وهي شركة لتطوير تكنولوجيا مصادقة الهوية، لموقع ريكود (Recode) إن “الرسائل القصيرة، بوصفها تقنية، كانت موجودة منذ مدة طويلة”، وأضاف “لقد تم تصميمها لتكون وسيلة رخيصة لإرسال الرسائل. ولم يتم تصميمها لتكون آمنة. وبنيْنا مجموعة من الخدمات الأمنية فوقها”.

لذلك إذا كنت تستخدم رسائل نصية أو رقم هاتفك للتحقق من هويتك، فقد حان الوقت للتفكير في أمر آخر.

تطبيقات المصادقة -التي تكون عادةً مجانية- تحتاج خطوات قليلة للإعداد بخلاف المصادقة المستندة إلى النص. ولكن قد يجد بعض الأشخاص أن اختيار تطبيق آخر وتنزيله، ومسح رموز “كيو آر” (QR) وقبول الرموز أمرٌ مخيف للغاية، أو ببساطة لا يستحق الجهد الإضافي. ولكن الحقيقة أنه يستحق ذلك.

يقو أخيل تالوار، مدير إدارة المنتجات في “لاست باس” (LastPass)، وهو تطبيق يصنع مديرًا لكلمات المرور وللمصادقة، “هذا هو هدفنا الأساسي المتمثل في الترويج حقًا لتطبيقات المصادقة هذه.. إنها سهلة الاستخدام حقًا، فهي آمنة للغاية، كما أنها مريحة أيضًا. إنك تتلقى إشعارًا فوريًا في بعض الحالات”.

كيفية اختيار تطبيق المصادقة واستخدامه

تعمل تطبيقات المصادقة بالطريقة نفسها التي تعمل بها المصادقة الثنائية “2إف إيه” القائمة على النص، ولكن بدلاً من إرسال رمز إليك عبر رسالة نصية، يظهر الرمز في التطبيق.

ويتغير الرمز أيضًا كل 30 ثانية أو ما شابه ذلك كإجراء إضافي للحماية، بحيث يكون من المستحيل على المتسلل تخمين الكود الصحيح عندما يتغير كثيرًا.

وتحتوي العديد من المواقع على توصيات لتطبيقات المصادقة الجيدة والميزات الخاصة بكل منها، والتي من شأنها أن تساعدك على معرفة أيها أفضل بالنسبة لك.

ويعد تطبيق غوغل أوثنتيكاشن واحدًا من أكثر تطبيقات المصادقة شيوعًا، وهو من غوغل (Google)، لذا يمكنك الوثوق في أنه سيظل موجودًا لمدة طويلة وأن الشركة تعرف ما تفعله للحفاظ على أمان التطبيق.

ولكنه أيضًا أحد تطبيقات المصادقة الأساسية المتوفرة. إذا كنت تبحث عن بعض الميزات الأخرى، فإن آوثي (Authy) يوصى به بشدة من قبل معظم المستخدمين، وله واجهة رائعة، ويتيح لك البحث داخل التطبيق عن حساب معين (مفيد جدًا إذا كان لديك الكثير من الحسابات).

ويمكن الاستفادة أيضا من ربط تطبيقات المصادقة “لاست باس” و”1باسورد” (1Password) بمديري كلمات المرور لهذه الشركات.

كما أن أداة المصادقة من مايكروسوفت (Microsoft) -التي تتمتع، مثل غوغل، بدعم من شركة ضخمة وطويلة الأمد- هي أيضًا اختيار جيد.

تمنحك بعض التطبيقات خيارًا للحصول على نسخة احتياطية من المعلومات الخاصة على السحابة أو استخدام التطبيق عبر أجهزة متعددة، وهو ما قد يكون مفيدا إذا تعطل هاتفك (وبالتالي تطبيق المصادقة عليه) أو فقدته.

وتحتوي بعض التطبيقات على وظيفة بحث حتى تتمكن من العثور على التطبيق الذي تحاول تسجيل الدخول إليه بسهولة (مفيد جدًا إذا كانت لديك قائمة طويلة من عمليات تسجيل الدخول).