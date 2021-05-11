تكنولوجيا: Dell تكشف عن الإصدارات الجديدة من سلسلة XPS بالجيل الجديد من معالجات إنتل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Dell اليوم عن الإصدارات الجديدة من أجهزة XPS التي تنطلق بتصميم نحيف جداً مع دعم تقنية تتبع الأشعة في كرت الشاشة، والجيل 11 الجديد من معالجات إنتل.

قدمت شركة Dell الجيل الجديد من أجهزة الحاسب المحمول XPS، التي تتضمن مجموعة مميزة من المميزات تشمل الجيل 11 الجديد من معالجات إنتل، حيث يأتي جهاز Dell XPS 15 بحجم 15.6 إنش في الشاشة، مع شاشة بتصميم “InfinityEdge” التي تتميز بتصميم نحيف جداً للإطارات.

وتقدم Dell جهاز Dell XPS 15 بنموذج مميز بمعالج Intel i5-11400H بعدد 6 من الأنوية، أو نموذج مميز بمعالج i7-11800H بعدد 8 من الأنوية، وأيضاً نموذج أعلى بمعالج i9-11900H بعدد 8 من الأنوية، مع Intel UHD في النماذج الرئيسية.

بينما تأتي النماذج الأعلى من جهاز Dell XPS 15 بإختيار في كرت شاشة NVIDIA RTX 3050 أو RTX 3050 Ti التي تدعم المستخدمين بآداء جيد في الألعاب، أيضاً صممت الأجهزة لدعم المستخدمين في مهام الترفيه وإنشاء المحتوى، وتقدم Dell إصدار Creator الذي يأتي بدعم NVIDIA Creator كبديل لبرامج تشغيل الألعاب التقليدية.

وتتميز الأجهزة بأبعاد 16:10، وتدعم الأجهزة HDR، و Dolby vision، مع تصميم من الألومينوم، ونسبة سطوع 400 nit، كما يأتي النموذج الرئيسي من جهاز Dell XPS 15 بحجم شاشة 15.6 إنش بدقة عرض 1920 في 1200 بيكسل، ويأتي النموذج الأعلى بدقة عرض 3840 في 2400 بيكسل، UHD وسطوع 500-nit، كما تدعم الشاشة خاصية اللمس.

كما تدعم الشاشة تغطية لونية بنسبة 99% من ألوان DCI-P3، مع HDR، أيضاً يتوفر نموذج بدقة 3.5K وسطوع 400-nit في شاشة OLED، تدعم تغطية لونية بنسبة 100% من ألوان DCI-P3، مع تباين 100000:1.

وتضم الأجهزة مكبرات صوتية رباعية Waves Nx 3D، مع 2 من Thunderbolt 4، واثنان من منافذ USB-3.2 من الجيل الثاني فئة C، ومدخل 3.5مم للسماعات، وذاكرة عشوائية تصل إلى 64 جيجا بايت رام في DR4 3200 MHz SDRAM، وسعة تخزين تصل إلى 4 تيرابايت في أعلى نموذج في سعة 4 في 4 في SSD، ويبدأ سعر الجهاز من 1200 دولار.

أيضاً قدمت Dell جهاز Dell XPS 17 بحجم شاشة 17 إنش، والجيل 11 من معالجات إنتل، ويتميز الجهاز بسماكة 9.5مم، مع إطارات فائقة النحافة، كما يتميز الجهاز بتصميم “Dual Opposite Outlet” للمراوح التي تدعم تبريد أكثر كفاءة.

ويتوفر الجهاز بنفس النماذج المقدمة لإصدار XPS 15، كما تضيف Dell نموذج بمعالج i9-11980HK ثماني الأنوية، وسرعة تصل إلى 5GHz، وكرت شاشة NVIDIA GeForce RTX 3050 أو RTX 3060، كما يضم الجهاز بطارية بقدرة 97 WHr.

أيضاً يتميز الجهاز بأبعاد 16:10، وشاشة بحجم 17 إنش بدقة عرض 1920 في 1200 بيكسل، أو 3840 في 2400 بيكسل، مع سطوع 500-nit، كما تدعم الأجهزة تقنية Dolby Vision HDR، وذاكرة عشوائية تصل إلى 64 جيجا بايت رام في DDR4 3200 MHz SDRAM، وسعة تخزين 4 تيرابايت في PCIe 4×4 SSD، ويبدأ سعر الجهاز من 1400 دولار.

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