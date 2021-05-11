شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير أولي عن حادث سيارة تسلا المميت: لم يكن هناك أحد فى مقعد السائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) تقريرًا أوليًا من صفحتين عن الحادث المميت لسيارة تسلا موديل S في تكساس الشهر الماضي قالت فيه السلطات المحلية إنه لم يكن هناك أحد في مقعد السائق وفقا بما نقله موقع the verege.

هناك العديد من الإفصاحات ذات الصلة في تقرير NTSB، الأول هو أن لقطات كاميرا الأمن من منزل المالك التقطت دخول المالك من باب جانب السائق، بينما دخل رفيقه بجانب الراكب، ثم تغادر السيارة المنزل، وتقطع مسافة 550 قدمًا قبل أن تغادر الطريق على منحنى، وتصطدم بفتحة تصريف وفتحة مرتفعة وشجرة، ثم اشتعلت النيران في السيارة، مما أسفر عن مقتل راكبيها.

النتيجة الثانية ذات الصلة هي أن محققي التصادم في NTSB اختبروا ما إذا كان نظام المساعدة المتقدم للسائق من تسلا سيعمل الطيار الآلي على جزء الطريق الذي وقع فيه الحادث، كان هناك الكثير من التكهنات من العديد من مراقبي تسلا المهتمين عبر الإنترنت حول ما إذا كان الطيار الآلي سيعمل على الطريق بالقرب من موقع التحطم.

يتطلب استخدام الطيار الآلي كلاً من نظام التحكم في السرعة Aware Traffic-Aware (اسم العلامة التجارية Tesla لوظيفة التحكم التكيفي) و Autosteer (الذي يساعد في مغادرة المسار والتمركز) للعمل.

وفقًا لـ NTSB ، يمكن تشغيل نظام التحكم في السرعة Aware Traffic-Aware ولكن ليس Autosteer.

وتدعي Tesla أن بياناتها تشير إلى أن المسؤولين المحليين أخطأوا عندما أبلغوا أن السيارة تحطمت دون وجود شخص في مقعد السائق، صرح المسؤولون التنفيذيون في الشركة أن عجلة القيادة كانت "مشوهة" وأن أحزمة الأمان كانت ملتوية، مما دفعهم إلى استنتاج أن شخصًا ما كان خلف عجلة القيادة.

وقال NTSB إن الحريق دمر جهاز التخزين الموجود على متن التحكم الآلي الموجود في وحدة المعلومات والترفيه في السيارة، تم استرداد وحدة التحكم التي تسجل البيانات المرتبطة بسرعة السيارة وحالة الحزام والتسارع وانتشار الوسادة الهوائية، ولكنها تضررت أيضًا بسبب الحريق.

ومن المحتمل ألا يُصدر مجلس الإدارة تقريره النهائي بشأن الأزمة هذا العام.

وعلى سبيل المقارنة، استغرق تحقيق NTSB في وفاة رجل من كاليفورنيا أثناء استخدام الطيار الآلي في سيارته Tesla Model X عامين لإكماله.

وقع الحادث يوم السبت 17 أبريل في سبرينج بولاية تكساس، وفقًا لـ KHOU في هيوستن، كان المحققون في مكان الحادث "متأكدين بنسبة 100 بالمائة" من عدم وجود أحد في مقعد السائق وقت وقوع الحادث، قبل دقائق من الحادث، قيل إن زوجات الرجال سمعوهن يتحدثن عن ميزة الطيار الآلي للمركبة، والتي كانت من طراز تسلا موديل 2019 ، تم التعرف على الضحيتين على أنهما إيفريت تالبوت، 69 عامًا، وويليام فارنر، 59 عامًا، طبيب تخدير محلي بارز.