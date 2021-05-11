تكنولوجيا: تسريبات تستعرض مواصفات الكاميرة في هاتف Galaxy Z Fold3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل إعدادات الكاميرة في إصدار سامسونج المرتقب من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold3.

في تسريبات جديدة رصدت على صفحة @FrontTron على تويتر، كُشِف عن مواصفات الكاميرة في Galaxy Z Fold3 الذي يأتي بمستشعر Sony IMXx71 للكاميرة الأمامية بتصميم مدمج أسفل الشاشة، مع حجم بيكسل 1μm، لدعم الهاتف بعرض أفضل بكامل الشاشة.

أيضاً يتضمن هاتف Galaxy Z Fold3 كاميرة سيلفي أخرى في غطاء الشاشة مع مستشعر Sony IMX374 بدقة 10 ميجا بيكسل، وحجم بيكسل 1.22μm، على أن تأتي الكاميرة في ثقب.

كما يضم الهاتف إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع ثلاثة مستشعرات بدقة 12 ميجا بيكسل، على أن يأتي المستشعر الرئيسي بعدسات واسعة، بينما يأتي المستشعر الثاني بعدسات فائقة الإتساع وtelephoto التي تدعم تكبير بصري حتى 3 مرات.

أيضاً يأتي هاتف Galaxy Z Fold3 بميزة دعم قلم S، ويدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 888، مع بطارية بقدرة 4400 mAh، كما يأتي الهاتف بقدرة شحن 25W، أيضاً يدعم الهاتف بمعايير IP لمقاومة الماء والغبار.

كما تأتي الشاشة الخارجية بحجم 6.2 إنش، وتتميز الشاشة الداخلية بحجم 7.5 إنش، مع معدل تحديث 120Hz، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هاتف Galaxy Z Fold3 وZ Flip3 في حدث يعقد في شهر أغسطس.

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