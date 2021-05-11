تكنولوجيا: سحب إكسسوارات Aukey و Mpow من قوائم متجر Amazon

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إتخذت شركة Amazon قرار مؤخراً بسحب الإكسسوارات المقدمة من Aukey و Mpow من قوائم المتجر، وذلك كنتيجة للمراجعات والتعليقات الزائفة للمنتجات.

كشف تقرير “SafetyDetective” عن بعض المراجعات الوهمية والزائفة والمدفوعة لبعض المنتجات في متجر أمازون، والتي تستهدف زيادة مبيعات المنتجات الخاصة بهذه الشركات، ولقد رصد خادم يتضمن ذاكرة تخزين مؤقت لرسائل بين البائعين في أمازون وبعض المستخدمين، حيث أكدت الرسائل على إستعداد المستخدمين لتسجيل مراجعات وتعليقات إيجابية زائفة مقابل منتجات مجانية.

ومن المقرر أن يتم شراء المنتجات من Amazon عبر المستخدمين، بينما يتم إرسال الأموال للمستخدمين من البائعين على PayPal، كما يشار إلى أن بعض المستخدمين قد تلقى دفعة إضافية من الأموال.

كما تم وضع إرشادات تدعم المستخدمين والبائعيين في تجنب أن يتم إكتشاف المراجعات الزائفة، وذلك عبر المراسلة عبر Telegram و WhatsApp، كما تشير التقارير إلى أن الخادم الذي تتم من خلاله عملية تسجيل المراجعات والتعليقات في الصين، إلى جانب بعض البيانات من أوروبا والولايات المتحدة.

يذكر أن أمازون لم تؤكد بشكل واضح على عدد الشركات التي تشترك في عملية الإحتيال، إلا أن المنتجات التي تم إزالتها في الوقت الحالي تشمل إكسسوارات Aukey و Mpow.

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