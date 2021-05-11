شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يختبر تشجيع المستخدمين على قراءة المقالات قبل مشاركتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منصة فيس بوك فى اختبار ميزة واجهة جديدة ستحث الأشخاص على فتح الرابط على الأقل قبل مشاركته مع أصدقائهم على الشبكة الإجتماعية، حيث تقول الشركة إنها تجرب الرسالة لمعرفة ما إذا كانت تروج لمشاركة أكثر استنارة، حيث ستظهر رسالة تحذيرية تقول: "أنت على وشك مشاركة هذه المقالة دون فتحها"، "مشاركة المقالات دون قراءتها قد يعنى فقدان الحقائق الأساسية" ثم يقدم للمستخدمين خيارين، وهما إما فتح المقال أو إعادة نشره كالمعتاد.

وإذا كان الإشعار يبدو مألوفًا، فذلك لأن تويتر استخدم إشعارًا مشابهًا منذ سبتمبر الماضي، وبعد شهور من الاختبار، وجدت الشركة أن الرسالة نجحت إلى حد كبير فى جذب المزيد من الناس للقراءة قبل أن يغردوا، وفى بعض الحالات، قال تويتر إن المطالبة دفعت بعض الأشخاص إلى اختيار عدم إعادة تغريد قصة على الإطلاق، وتعتمد الميزة أيضًا على حواجز الطرق المماثلة التى نشرها فيس بوك فى الماضي، حيث سيطالبك ذلك بإعادة النظر قبل مشاركة المقالات القديمة والمقالات حول COVID- 19.