شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تمنح 45 مليون دولار لـCorning لتطوير زجاج أقوى من Ceramic Shield لأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل أنها ستمنح 45 مليون دولار من صندوق التصنيع المتقدم الخاص بها لشركة Corning - الشركة التى توفر الزجاج الدقيق لأجهزة أيفون وساعات Apple Watch و iPad، حيث سيؤدى التمويل إلى زيادة قدرة Corning التصنيعية فى الولايات المتحدة لإنتاج زجاج أكثر متانة لمنتجات أبل.

وتلقت Corning بالفعل 450 مليون دولار من صندوق التصنيع المتقدم التابع لشركة أبل ضمن 5 مليارات دولار على مدى السنوات الأربع الماضية، حيث ساعد هذا Corning فى إنشاء زجاج Ceramic Shield الجديد لمجموعة أيفون 12 الجديدة.

وبقدر ما يتعلق الأمر بزجاج Ceramic Shield، عملت كل من أبل وCorning معًا لتطوير، حيث يستمد زجاج Ceramic Shield قوته من بلورات النانو سيراميك، التى يتم إنتاجها فى مصنع Corning فى Harrodsburg، كنتاكي، وهذا هو نفس المرفق الذى تم فيه صنع كل جيل من زجاج أيفون.

وتم تمكين المادة الجديدة من خلال خطوة تبلور ذات درجة حرارة عالية والتى تشكل بلورات نانوية داخل المصفوفة الزجاجية، ويتم الاحتفاظ بهذه البلورات المتخصصة صغيرة بما يكفى لتكون المادة شفافة، وتشكل المادة الناتجة الدرع الخزفي، الذى استخدمته أبل فى تشكيلة أيفون 12.

وتعد Corning أيضًا جزءًا من برنامج أبل للطاقة النظيفة، والذى تم تصميمه لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة فى جميع أنحاء سلسلة التوريد الخاصة بالشركة وهو جزء لا يتجزأ من جهود أبل لتصبح محايدة للكربون بحلول عام 2030، وكجزء من هذا الالتزام، قامت Corning بنشر حلول متعددة للطاقة النظيفة، بما فى ذلك التثبيت الأخير لنظام الألواح الشمسية فى منشأة هارودسبرج، كنتاكي.