بالصور: بعد ربع مليار عام على اختفائها.. اكتشاف “أحفورة حية” في قاع المحيط!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 42 دقيقة

عُثر على شكلين من أشكال الحياة البحرية، “اختفيا” من السجل الأحفوري منذ أكثر من ربع مليار عام، واكتُشفا قبالة شواطئ اليابان. النوعان عبارة عن شعاب مرجانية غير الهيكلية وما يعرف باسم زنابق البحر (Crinoids)، التي عُثر عليها تتكاثر على قاع المحيط الهادئ، على بعد 100 متر تحت السطح، قبالة سواحل هونشو وشيكوكو في اليابان، تمكنت من البقاء على قيد الحياة دون أن تُكتشف، بعد أن غابت عن سجل الحفريات لفترة أطول مما يعتقد أن الإنسان الحديث موجود (منذ 200000 إلى 300000 سنة).

كتب الباحثون: “تمثل هذه العينات أول السجلات التفصيلية لرابطة syn vivo الحديثة لمضيف crinoid وhexacoral (epibiont)”.

تشترك Crinoids والشعاب المرجانية في علاقة تكافلية طويلة معا منذ ملايين السنين، حيث تستخدم الشعاب المرجانية الـ Crinoids لتسلق أعلى قاع البحر للوصول إلى المزيد من الطعام الموجود في التيارات البحرية العابرة.

استخدم فريق البحث البولندي الياباني المشترك، بقيادة عالم الحفريات ميكولاج زابالسكي من جامعة وارسو في بولندا، الفحص المجهري المجسم لإجراء المسح الضوئي باستخدام التصوير المجهري لإلقاء نظرة على الهياكل الداخلية.

أكملوا تحقيقاتهم غير الغازية باستخدام تشفير الحمض النووي الشريطي لتحديد الأنواع الدقيقة.

وجد الباحثون أن هذه العينات التي أعيد اكتشافها حديثا لم تعدل بنية الهياكل العظمية لـCrinoids، ما يوفر دليلا محتملا عن سبب اختفائها من السجل الأحفوري لفترة طويلة؛ إن أحافير الكائنات الحية الرخوة نادرة بشكل متلاش، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.