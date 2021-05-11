تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Realme C20A بمعالج Helio G35 وسعر 105 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme عن إصدارها الجديد من الهواتف منخفضة التكلفة Realme C20A الذي ينطلق بمعالج Helio G35 وسعر 105 دولار.

يتميز هاتف Realme C20A بحجم شاشة 6.5 إنش وجودة عرض HD بلس، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.

أيضاً يتميز هاتف Realme C20A بتصميم “”Geometric Art” من الجهة الخلفية، مع تصميم مربع للكاميرة الخلفية التي تضم مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل مع فلاش LED.

كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Helio G35، وذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، أيضاً يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة Realme UI، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 256 جيجا بايت.

ويضم هاتف Realme C20A بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم الشحن عبر منفذ microUSB، إلا أن Realme لم توضح سرعة الشحن للهاتف، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأزرق والرمادي بسعر 105 دولار أو 85 يورو.

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