شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دوجكوين تقفز 15% بعد تغريدة لإيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت قيمة عملة دوجيكوين 15% بعد تغريدة للملياردير التقني إيلون ماسك، سأل خلالها متابعيه إن كانوا يرغبون بأن تبدأ شركة تسلا بالتعامل بعملة دوجكوين، وذلك بعد تراجعها إثر تصريحاته عنها ببرنامج SNL.

ووفقا لـCNBC فإن إطلالة فريدة من نوعها كلفت الأسواق مليارات الدولارات، حيث قام البرنامج الأميركي Saturday night live باستضافة الملياردير المثير للجدل والرئيس التنفيذي لشركة Tesla إيلون ماسك، فتصريح أو تغريدة من Musk أصبحت تقود الأسواق دون وعى.

الأب الروحي لعملة Dogecoin المشفرة، اسم أطلقه ماسك على نفسه من خلال تغريداته حيث بادر الرئيس التنفيذي لـTesla بدعم العملة منذ فترة طويلة من خلال تغريداته على الرغم من تشكيك العديد من الاقتصاديين حول مستقبلها.

Musk وبكلمة واحدة "Hustle" أطاح بأسعار العملة بقرابة 30% بعد أن تعرض لعدة أسئلة متتالية حول مدى مصداقية هذه العملة لتتبخر معها أموال العديد من المتداولين.

ماسك والذي يعتبر ظاهرة باختراعاته، أصبح الآن ظاهرة جديدة يترافق معها مع الرئيس السابق دونالد ترامب سابقا وهي قيادة السوق من خلال التغريدات، فبعيدا عن تغريدات Dogecoin ماسك غرد في أوقات سابقة حول أسهم شركات دعمت المسار الصعودي لأسعارها مثل Etsy وGamestop بالإضافة إلى Bitcoin عندما شمل شعار العملة على سيرته الذاتية في تويتر لتحلق 20%.

ولا بد لأن نستذكر التكلفة الباهظة التي دفعها ماسك بعد تغريدة له في 2018 والتي أشار من خلالها عن عزمه خصخصة الشركة ليرتفع السهم 10% على هذا النبأ والتي نتج عنها تدخل من الجهات التنظيمية لتطيح بماسك من منصب رئيس مجلس إدارة الشركة.

ظاهرة تويتر والتي تحرك الأسواق لا يمكن ذكرها دون الإشارة إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والذي أصبحت أهمية تغريداته خلال رئاسته للولايات المتحدة تتشابه مع البيانات الاقتصادية والتي لا يمكن للمستثمر التغاضي عنها، فمؤشر S&P 500 يشهد على مواقف عديدة من ضمنها الحرب التجارية الصينية وتوتر العلاقات التجارية الكندية والأوروبية من خلال فرضه تعريفات جمركية، فتشير دراسة لـ1400 تغريدة لترامب خلال ولايته أن مؤشر S&P 500 كان يسجل متوسط مكاسب بـ 0.13% في حال غرد ترامب لأقل من 5 مرات يوميا متفوقا على عائد المؤشر اليومي الطبيعي دون التغريدات عند 0.02%.